Code Vein II stellt die DLC-Erweiterung „Die Maske von Idris“ und ein Gratis-Update vor

Bandai Namco hat die Erweiterung „Die Maske von Idris“ zu Code Vein II angekündigt. Die Erweiterung wird zum separaten Kauf bereitstehen, ist aber auch Teil der Deluxe Edition und Ultimate Edition. Gleichzeitig soll zu einem noch nicht konkret benannten Termin ein kostenloses Update auf Version 2.0 erfolgen.

Die kostenpflichtige DLC-Erweiterung wird Fans in eine „völlig neue Geschichte eintauchen“ lassen, welche „nicht nur die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet, sondern sogar die Grenzen der Realität.“ Kern der neuen Story ist die „Vergessene Welt“ – ein mysteriöses neues Reich.

„In Die Maske von Idris erlebt ihr eine neue Geschichte, in der nicht nur mehrere Zeitlinien und Welten aufeinanderprallen, sondern deren Verlauf sogar die Welt grundlegend beeinflussen kann, die ihr kennt“, führt Bandai Namco dazu ein.

Und weiter: „Viele Welten sind aufgrund dieser temporalen Verzerrungen bereits für immer verschwunden. Jetzt entbrennt ein völlig neuer Kampf – ein Kampf, dessen Ausgang sogar über das Schicksal der Realität selbst entscheidet!“ Weitere Details entnehmt ihr dem offiziellen Blog.

Video-Material gibt es heute noch nicht. Das kostenlose Update 2.0 wird „zusätzliche Inhalte einführen, darunter neue Möglichkeiten, die Welt nach Abschluss des Hauptspiels gemeinsam mit Begleitern zu erkunden.“ Code Vein II ist seit dem 30. Januar 2026 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich.

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco