Ambitioniertes Taktik-RPG, das 2016 angekündigt wurde, ist kurz vor der Fertigstellung

Erinnert ihr euch an Cygames‘ Echtzeit-Taktikspiel Lost Order? Wer will es euch verübeln, falls nicht. Wir mussten selbst nochmal tief im Archiv graben, um unserer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.

Lost Order wurde ursprünglich 2016 als Echtzeit-Taktik-RPG für Mobilgeräte angekündigt. Dabei sorgte vor allem der Hinweis auf die Kollaboration mit PlatinumGames und „Tactics Ogre“-Schöpfer Yasumi Matsuno für hochgezogene Augenbrauen.

Ein letztes konkretes Lebenszeichen zum Projekt gab es 2017, als der Titel zu „70 Prozent“ abgeschlossen galt und ein geschlossener Beta-Test stattfand. Kurzzeitig hieß es 2024, dass das Projekt auf Eis gelegt sei. Cygames‘ Muttergesellschaft CyberAgent korrigierte dies wenig später und bestätigte, der Titel sei weiterhin in Entwicklung.

Vor wenigen Wochen erst sorgte dann die Markenanmeldung für Lost Order für Aufsehen. Offensichtlich ist das Projekt noch (oder wieder) ein Thema. Und das bestätigte nun auch Cygames ganz offiziell. Im Interview mit der Famitsu anlässlich des 15. Studio-Geburtstags bestätigte Präsident Koichi Watanabe, dass das Spiel sich genauso wie Project Awakening „tief in der Entwicklung“ befinde.

Mehr noch: Mit Lost Order geht es gar auf die Zielgerade. Das Spiel befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium, welches nun in die Endphase übergehe. Der Famitsu wurden gar neue Spielszenen gezeigt, von denen das Magazin behauptet, sie seien von „erstaunlicher Qualität“. „Es ist fast unglaublich, dass so etwas als Smartphone-App möglich ist“, wird zitiert.

Watanabe sagte weiter: „Wir haben seit dem Closed-Beta-Test [im Jahr 2017] alles von Grund auf neu entwickelt, einschließlich der Charaktermodelle. Es befindet sich noch in der Entwicklung, daher wird sich die Qualität in Zukunft nur noch weiter verbessern.“ Den alten Ankündigungstrailer könnt ihr euch in diesem Beitrag von 2016 ansehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Order, Cygames, PlatinumGames, fuzz