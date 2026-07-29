505 Games finanziert Wuchang-Fortsetzung und die Entwicklung soll in China bleiben

Erst letzte Woche hatten Publisher 505 Games stolz bekannt gegeben, dass Wuchang: Fallen Feathers weltweit 5 Millionen Spielende begeistern konnte. Die ausweichende Wortwahl um die Vokabel „verkauft“ ist kein Zufall. Wuchang erschien zum Start im Xbox Game Pass und landete später auch bei PlayStation Plus.

Trotzdem sind das beeindruckende Zahlen für eine neue Marke, auch die 131.000 erreichten, gleichzeitigen SpielerInnen bei Steam sind eine Ansage. Der Erfolg unterstreiche den „wachsenden globalen Einfluss der chinesischen Premium-Entwicklungsbranche“, heißt es dazu in der Pressemeldung.

Im April 2026 sicherte sich die Digital Bros Group (Mutterfirma von 505) die Rechte an „WUCHANG“ und fortan arbeitete man mit 505 Games und Studio Indolphinity (von Wuchang-Schöpfer Xia Siyuan neu gegründet) an der Zukunft der Marke. Indolphinity soll die kreative Entwicklung leiten, während 505 Games finanziert und vertreibt.

Die Entwicklung soll „fest in China verankert bleiben, wodurch die Kontinuität in Bezug auf Vision, Qualität und Umsetzung gewährleistet wird“ – offensichtlich ist man zufrieden mit der Arbeit in China und weiß das auch zu schätzen. Unterstützend gründet die Digital Bros Group gar eine Tochtergesellschaft im Chengdu, um lokal enger mit dem Studio zusammenzuarbeiten.

„Die Geschichte von Wuchang ist noch lange nicht zu Ende. Gemeinsam begeben sich Indolphinity und 505 Games auf eine neue Reise und schlagen ein völlig neues Kapitel in der Geschichte von WUCHANG auf, das tief im östlichen Boden verwurzelt ist“, sagt Xia Siyuan, Gründer von Indolphinity.

Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, 505 Games, Leenzee Games