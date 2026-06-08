007 First Light ist in den aktuellen deutschen Verkaufscharts nicht aufzuhalten

Wir blicken auf die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Die letzte Mai-Woche hielt nur einen Blockbuster bereit – und der hat abgeliefert. So erklimmt 007 First Light die Spitze der plattformübergreifenden Charts.

Das damit erfolgreichste Spiel der Woche lässt Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Yoshi and the Mysterious Book hinter sich. Die beiden Nintendo-Spiele machten die Spitze der plattformübergreifenden Charts in der Vorwoche noch unter sich aus.

Folgerichtig lief es für Bond, entschuldigt bitte: James Bond, auch in den PS5-Rankings richtig gut. Dort konnte 007 First Light den Vorwochensieger LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters an die zweite Stelle verdrängen.

In der Xbox-Series-Hitliste wird 007 First Light von Forza Horizon 6 ausgebremst, das abermals die Spitzenposition verteidigen kann. Hier debütiert LEGO Batman auf Rang drei.

Die „Switch 2“-Charts werden natürlich von Yoshi and the Mysterious Book angeführt, hier geht Pokémon Pokopia wie in der Vorwoche als Zweiter ins Ziel. In den Switch-Rankings landet Minecraft hinter Sieger Tomodachi Life.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive