Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Villion: Code von Compile Heart

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Villion: Code.

Medabots Card Robattle RB (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Villion: Code (PS5, Switch 2, PS4, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

LumenTale: Memories of Trey (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Saeko: Giantess Dating Sim (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Outbound (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Villion: Code, Idea Factory, Compile Heart, Gaia