Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Villion: Code von Compile Heart

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Villion: Code.
- Medabots Card Robattle RB (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Villion: Code (PS5, Switch 2, PS4, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]
- LumenTale: Memories of Trey (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]
- Saeko: Giantess Dating Sim (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
- Outbound (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Villion: Code, Idea Factory, Compile Heart, Gaia
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