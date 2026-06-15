Pre-Deals zum Prime Day mit Angeboten zu Final Fantasy, Dragon Quest und Octopath

Vom 23. bis zum 26. Juni feiert Amazon wieder den Prime Day. Wie immer gibt es schon in den Tagen erste Angebote, um euch in Stimmung zu bringen. Heute gibt es so einige schöne Deals zu Final Fantasy, Dragon Quest und Octopath Traveler.

So nimmt man den Hype um Final Fantasy VII Revelation mit und verkauft Final Fantasy VII Remake Intergrade* (Switch 2) für günstige 26,59 Euro. Final Fantasy VII Rebirth* (PS5) gibt’s für 26,51 Euro. Ihr müsst möglicherweise dem Umweg über „alle Angebote“ gehen. Falls ihr beide Spiele noch nicht habt, lohnt sich das Bundle aus Remake und Rebirth* (PS5) für 57,01 Euro.

Weitere gute Angebote gibt es zu Dragon Quest I & II HD-2D Remake, zu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles oder zu Octopath Traveler 0. Wir haben die Angebote für euch übersichtlich zusammengefasst.

Die Deals im Überblick:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix