Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit 007 vor The Adventures of Elliot

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem 007 First Light.

007 First Light (PS5, Xbox Series) – 9/9/10/9 [37/40]

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/9/8 [33/40]

Unrailed! 2: Back on Track (PS5, Switch 2, Switch) – 9/8/9/7 [33/40]

World of Tanks: Heat (PS5, Xbox Series) – 8/7/8/8 [31/40]

Isekai Villain (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/8/8 [30/40]

inKONBINI: One Store. Many Stories (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 6/7/8/8 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks