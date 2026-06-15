News PS4 PS5 SW2 SWI XBO XBX

Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit 007 vor The Adventures of Elliot

0

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem 007 First Light.

  • 007 First Light (PS5, Xbox Series) – 9/9/10/9 [37/40]
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/9/8 [33/40]
  • Unrailed! 2: Back on Track (PS5, Switch 2, Switch) – 9/8/9/7 [33/40]
  • World of Tanks: Heat (PS5, Xbox Series) – 8/7/8/8 [31/40]
  • Isekai Villain (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/8/8 [30/40]
  • inKONBINI: One Store. Many Stories (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 6/7/8/8 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytechworks

rec-mobile

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare, besuche das Forum und sei der Erste der einen Kommentar hinterlässt!