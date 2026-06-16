Gothic Remake holt den Vierfachsieg und rückt die Rebirth-Portierung in den Hintergrund

Wo, wenn nicht hierzulande sollte Gothic Remake richtig durchstarten. In den zurückliegenden Handelscharts kann die lange erwartete Neuauflage einen beeindruckenden Vierfachsieg feiern.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Original erobert Gothic die deutschen Fans erneut im Sturm. „Sowohl im plattformübergreifenden Ranking als auch auf PS5 und Xbox Series ist zum Auftakt die Spitzenposition drin. Auf PC winkt dank der Standard-Version (eins) und Collector’s Edition (zwei) sogar der Doppeltriumph“, zieht GfK Entertainment ein beeindruckendes Fazit.

Damit steht die Woche ganz im Zeichen unseres namenlosen Protagonisten. Vorwochensieger 007 First Light muss sich in den plattformübergreifenden Rankings auf Rang drei hinter Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zurückziehen. Der Switch-Titel verteidigt damit logischerweise auch den Switch-Thron vor Minecraft.

In den „Switch 2“-Rankings schielt ihr vielleicht auf Final Fantasy VII Rebirth – doch dem zweiten Teil der Trilogie gelingt nur der Einstieg auf Rang vier hinter den Evergreens Pokémon Pokopia, Mario Kart World und Yoshi and the Mysterious Book.

In den PS5-Charts landet 007 First Light auf dem zweiten Platz hinter Gothic Remake, während in den Rankings für Xbox Series Forza Horizon 6 sich hinter Gothic Remake einreiht.

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive