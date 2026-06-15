Fire Emblem: Fortune’s Weave könnte ein beliebtes Feature aus 3DS-Zeiten zurückbringen

Neben den bekannten strategischen Elementen beinhaltet jeder neue „Fire Emblem“-Titel auch neue Features, die das Spielerlebnis verbessern sollen. So hat sich Intelligent Systems für Fire Emblem: Fortune’s Weave die Heroenspiele ausgedacht. Diese sorgen dafür für die Möglichkeit, vier Heldinnen und Helden zu spielen. Es könnte jedoch ein altes Feature zurückkehren.

In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia führte Intelligent Systems neben den gewohnten taktischen Spielelementen erstmals begehbare Dungeons ein. Diese boten kleine Erkundungsmöglichkeiten, Schatztruhen, Monster und heilige Statuen, mit denen die Klassen der Einheiten gewechselt werden konnten.

Erkundbare Dungeons in Fortune’s Weave?

Nun gibt die englische Beschreibung von Fortune’s Weave erste Hinweise darauf, dass die Dungeons zurückkehren könnten. Dort steht: „You can explore the world to strengthen your army and find resources. Train and recruit allies in Dagsion, or venture out into the land to fight bandits and monsters, delve through dungeons, and more.“

Übersetzt bedeutet das, dass man während des Spiels Verbündete rekrutieren und trainieren kann. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Verbündeten Dungeons auskundschaften. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Feature aus Shadows of Valentia zurückkehrt? Offizielles Bildmaterial, in der die Musikantin Leda eine Truhe öffnet, könnte ein weiterer Hinweis sein.

Allerdings lässt sich diese Beschreibung auf der offiziellen deutschen Nintendo-Seite (noch) nicht finden. Dort heißt es: „Zwischen den Kämpfen kannst du deine Streitkräfte auf verschiedene Weise stärken. Verfeinere deine Techniken auf dem Übungsplatz, rekrutiere neue Verbündete oder bereise das Land jenseits der Mauern von Dagsion, um mehr Erfahrung zu sammeln.“

Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Bis zum Erscheinungsdatum wird Nintendo sicherlich noch einen Übersichtstrailer veröffentlichen, in dem die bekannten und neuen Features vorgestellt werden. Dann werden wir erfahren, ob die Dungeons im neuesten Teil der Reihe wieder enthalten sein werden.

Fire Emblem: Fortune’s Weave wird in einer physischen Standard-Edition* zu 79,99 Euro erscheinen sowie digital für 10 Euro weniger. Außerdem gibt es mit der Dagdanischen Edition eine Sammleredition, die ihr bei Amazon* ebenfalls vorbestellen könnt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems