Lange auf dem Prüfstand: Miyamo fand Dungeons für Zelda-Spiele schon 1999 nicht geeignet

Mit der Ankündigung des „Remakes“ zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist die Vorfreude bei vielen Fans groß – nicht zuletzt wegen der Aussicht, ikonische Tempel und Rätsel in neuer Optik noch einmal zu erleben.

Passend dazu wurde nun ein älteres Interview mit Shigeru Miyamoto ausgegraben, in dem der Zelda-Schöpfer erstaunlich offen über seine Sicht auf klassische Dungeons spricht. Das Interview stammt aus dem Jahr 1999 und wurde laut GamesRadar über Shmuplations wieder ins Gedächtnis gerufen.

Miyamoto stellte das Dungeon-Prinzip schon 1999 infrage

Darin erklärt Miyamoto, dass Dungeons in der Entwicklung der Reihe zwar traditionell enorm wichtig gewesen seien, zugleich aber auch extrem viel Aufwand verursacht hätten. So sagt er etwa: „Bei jeder Zelda-Entwicklung nimmt die Erstellung der Dungeons sehr viel Zeit in Anspruch.“

Spannend ist aber vor allem, dass Nintendo ausgerechnet während der Arbeiten an Ocarina of Time begonnen habe, die klassische Dungeon-Formel zu hinterfragen. Miyamoto erklärte damals: „Wir haben uns gefragt, ob diese Labyrinthe, in denen alles immer linear miteinander verbunden ist, für die Spieler eigentlich noch interessant sind.“ Die Antwort fiel offenbar überraschend deutlich aus: „Und wir sind zu dem Schluss gekommen: Nein, so viel Spaß macht es eigentlich gar nicht.“

Statt verschachtelter Labyrinthe sei für ein 3D-Zelda eher wichtig, Druck, Atmosphäre und das Gefühl zu erzeugen, wirklich in dieser Welt zu sein. Entsprechend sagte Miyamoto auch: „Es gibt zwar immer noch traditionelle Labyrinthe wie Gerudos Festung und den Waldtempel, aber insgesamt halte ich diese für ein 3D-Spiel nicht für besonders geeignet.“

Gerade diese Tempel machen das Remake für viele spannend

Rückblickend ist das durchaus interessant, weil gerade Ocarina of Time für viele bis heute als Paradebeispiel der klassischen Zelda-Struktur gilt. Tempel wie der Waldtempel, Schattentempel oder die Gerudo-Festung gehören für viele Fans zu den denkwürdigsten Orten der Reihe – und genau diese Abschnitte dürften im Remake wieder besonders im Fokus stehen.

Umso spannender wird die Frage, wie Nintendo mit diesem Erbe umgeht. Bleibt man bei den klassischen Dungeon-Layouts, oder werden manche Bereiche stärker modernisiert? Gerade weil Nintendo sich mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom deutlich von der alten Struktur entfernt hat, dürfte das Remake auch ein kleiner Gradmesser dafür werden, wie viel „klassisches Zelda“ heute noch in der Reihe steckt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo