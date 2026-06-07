Capcom prüft jetzt offiziell, ob man aus Pragmata „eine Serie entwickeln“ könnte

Mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren innerhalb von nur 16 Tagen hat sich Pragmata für Capcom nicht nur als Kritikerliebling, sondern auch als kommerzieller Erfolg erwiesen. Entsprechend überrascht es kaum, dass der Publisher nun offen über die Zukunft der neuen Marke spricht.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen wurde Capcom gefragt, ob man plane, Pragmata künftig als Reihe weiterzuführen. Die Antwort fällt zwar noch vorsichtig aus, macht die Richtung jedoch deutlich.

Capcom sieht großes Potenzial in der neuen Marke

Capcom verweist auf den starken Start des Science-Fiction-Abenteuers und erklärt, der Erfolg sei „vor allem auf die hohe Anerkennung unserer ‚Entwicklungskompetenzen‘ zurückzuführen, darunter das innovative Gameplay, das Action und Rätsel miteinander verbindet, sowie die fesselnden Charaktere und die Spielwelt.“

Anschließend ergänzt das Unternehmen: „Aufgrund dieses vielversprechenden Starts werden wir unsere Analyse fortsetzen und die Möglichkeit prüfen, daraus eine Serie zu entwickeln.“

Damit bestätigt Capcom zwar noch keine Fortsetzung, macht aber deutlich, dass weitere Spiele im Pragmata-Universum eine reale Möglichkeit darstellen. Das deckt sich auch mit früheren Wünschen von Director Yonghee Cho, der erst kürzlich in einem Interview ähnliche Gedanken über die Zukunft der Marke äußerte.

Lob für die EntwicklerInnen

In den Geschäftszahlen hebt Capcom außerdem die Entstehung des Projekts hervor. Das Unternehmen bezeichnet Pragmata als „ein gutes Beispiel dafür, wie frische Ideen jüngerer Mitarbeiter in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen zu erfolgreichen Ergebnissen geführt haben.“

Offenbar ist man bei Capcom besonders zufrieden damit, wie das Zusammenspiel aus jungen Talenten und erfahrenen EntwicklerInnen zum Erfolg des Spiels beigetragen hat. Das dürfte umso erfreulicher sein, wenn man bedenkt, dass seit der ursprünglichen Ankündigung rund sechs Jahre bis zur Veröffentlichung vergangen sind.

via GamesRadar, Bildmaterial: Pragmata, Capcom