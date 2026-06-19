Gothic Remake bleibt stark, aber nicht stark genug für Tomodachi Life auf der Switch

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts halten es angesichts der Temperaturen am Wochenende so, wie wahrscheinlich auch ihr: bloß nicht zu viel Bewegung. In einer ereignisarmen Woche kann Gothic Remake auf PS5 und PCs die Stellung halten.

In den plattformübergreifenden Charts hat die Neuauflage allerdings gegen Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden das Nachsehen. Der Nintendo-Dauerbrenner ist diesmal wieder das meistverkaufte Spiel der Woche. In den Xbox-Series-Charts verliert Gothic Remake die Spitzenposition an Forza Horizon 6.

Vizesieger in den PS5- und PC-Rankings ist 007 First Light bzw. Landwirtschafts-Simulator 25. Pokémon Pokopia verteidigt die „Switch 2“-Spitze vor Mario Kart World. Tomodachi Life dominiert logischerweise die Switch-Charts, hier vor Minecraft.

In der nächsten Woche wird es spannend sein zu sehen, wie The Adventures of Elliot: The Millennium Tales einsteigt. Traut ihr dem HD-2D-RPG von Square Enix eine Spitzenplatzierung zu?

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo