Dieses Easter-Egg aus Final Fantasy VII Rebirth habt ihr leider falsch gedeutet

Sobald ihr den „Gold Saucer“-Teil von Final Fantasy VII Rebirth erreicht, verschlägt es euch über kurz oder lang auch in die Corel-Region. Ebenso zieht es aber die Turks in die Region – Neuzugang Elena beschwert sich dabei über die unerträgliche Hitze in der Wüste. Sie bittet Rude also, ihr Eis mitzubringen.

Später im Spiel sehen wir die beiden dann gemeinsam in einem Hubschrauber und Elena gönnt sich ihr wohlverdientes Eis. Eine Süßigkeit, die „Kingdom Hearts“-Fan bekannt vorkommen dürfte. Das himmelblaue Stieleis erinnert nämlich verblüffend an das Meersalz-Eis aus dem Square-Disney-Hybrid.

Gemeinhin wurde die Eispause als eindeutiges Easter-Egg zu Kingdom Hearts gedeutet. Doch Naoki Hamaguchi zieht jetzt leider diesen Zahn. „Es mag vielleicht enttäuschend klingen, aber Elenas Eis ist keine Hommage an Kingdom Hearts“, lacht Hamaguchi.

„In Japan gibt es ein sehr beliebtes Eis am Stiel mit Limonadengeschmack namens Garigari-kun, auf das wir uns während der Entwicklung tatsächlich ziemlich oft bezogen haben. Man könnte also eher sagen, dass wir uns ein leicht nostalgisches Eis am Stiel vorgestellt haben, das an den Sommer erinnert“, so der Director im Interview mit The Gamer.

Der Blog „Food in Japan“ beschreibt Garigari-kun tatsächlich als in Japan sehr populäres Eis. Es ist inzwischen über 40 Jahre alt und sowohl bei Kids als auch Erwachsenen beliebt. Der Blog schreibt weiterhin, dass die klassische „Blue Soda“-Sorte „viel komplexer als der eines gewöhnlichen westlichen Fruchteis am Stiel“ sei. Jetzt wisst ihr es auch!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix