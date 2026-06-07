Das pummelige Pikachu im Retro-GameBoy-Design ist jetzt auch hierzulande erhältlich

Die Retro-Pikachu-Plüschfiguren, die seit Ende Februar in japanischen Pokémon Centern erhältlich sind, können nun endlich auch im deutschsprachigen Pokémon Center bestellt werden.

Es handelt sich hierbei um eine Plüschversion, deren Aussehen von den Sprites der ersten Pokémon-Generation inspiriert ist. In Japan gab es einen wahren Run auf das Plüschi. Für 32,99 Euro kann die 23 cm große Pikachu-Figur jetzt auch bei uns erworben werden.

„Mit einer monochromen Farbpalette und pixeligen Details ahmt dieses niedliche runde Plüsch das ursprüngliche Aussehen von Pikachu aus den Videospielen Pokémon Rot und Pokémon Grün für den Game Boy originalgetreu nach und verleiht dabei deiner Sammlung nostalgische Vibes“, heißt es in der Beschreibung.

Wer es etwas kleiner mag, für den gibt es für 12,99 Euro eine Miniversion als Schlüsselanhänger. Außerdem verfügbar sind zwei Pikachu-Plüsch-Pärchen. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage, die jetzt zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon wieder erhältlich sind. Das erste Pärchen orientiert sich an Let’s Go Pikachu und Evoli, während das zweite an Pokémon HeartGold und SoulSilver angelehnt ist.

Als Pikachu zum Star wurde

Die Retro-Plüschfiguren greifen bewusst die Ästhetik der Pokémon-Startphase Ende der 90er auf – eine Zeit, die für viele Fans besonders nostalgisch ist. Damals war Pikachu nach den ersten Folgen der Serie so beliebt, dass es einen eigenen Game Boy, ein knallgelbes Nintendo 64 und sogar eine eigens angepasste Version von Rot und Blau bekam – die gelbe Special Pikachu Edition. Das Spiel orientierte sich deutlicher am Anime und fügte Pikachu einige Voicelines hinzu – ein seltenes Feature auf den GameBoy-Cartridgdes mit sehr begrenztem Speicherplatz.

Die neuen Retro-Pikachu-Plüschfiguren im „1996 Stil“ treffen damit genau den Nerv dieser Generation – sie verbinden das ursprüngliche Game-Boy-Sprite mit der emotionalen Bindung an die Zeit, als viele Fans sich alle 151 Pokémon auf dem Game Boy schnappten. Das 23-cm-Retro-Plüsch findet ihr hier im Pokémon Center. Und hier findet ihr den Schlüsselanhänger.

via Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company