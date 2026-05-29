Yoshi eifert Saros nach und knackt Tomodachi Life im deutschen Handel

Sieben Jahre nach Yoshi’s Crafted World war der Hunger der Yoshi-Fans offensichtlich sehr groß. Spannend klingt’s eigentlich nicht: In Yoshi and the Mysterious Book gilt es, eine Enzyklopädie zu katalogisieren. Gut verkaufen tut sich’s aber.

Yoshi and the Mysterious Book wird somit das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel im deutschen Handel in der letzten Woche. Damit stößt sogar Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden vom Thron. Das schaffte in den letzten Wochen nur Saros – allerdings nur für eine Woche.

Tomodachi Life verteidigt immerhin den zweiten Platz der plattformübergreifenden Rankings und bleibt auch das meistverkaufte Spiel in den Switch-Charts vor der Super Mario Galaxy Collection. In den „Switch 2“-Charts führt natürlich Yoshi – er landet hier vor Dauerbrenner Pokémon Pokopia. Tales of Arise: Beyond the Dawn debütiert übrigens auf Rang acht.

In den PS5-Charts gibt es mit LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (eins) und Darksiders Warmastered (acht) zwei weitere Neueinsteiger. Auf dem zweiten Platz der PS5-Rankings landet Vorwochensieger Directive 8020. Klar: Forza Horizon 6 fährt in den „Xbox Series“-Charts nochmal auf den ersten Platz vor.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo