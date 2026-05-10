Die 40 Jahre alte „Dragon Quest“-Serie erhält eine ganz besondere Auszeichnung

Bei klassisch japanischen Rollenspielen denkt man unter anderem an Dragon Quest von Square Enix. Die von Yuji Horii entwickelte beliebte Reihe feiert in diesem Jahr am 27. Mai ihr 40-jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang könnte bald ein neues Spiel angekündigt werden. Doch damit nicht genug.

Die World Video Game Hall of Fame im Strong National Museum of Play in Rochester, New York, hat Dragon Quest mit einer besonderen Auszeichnung geehrt und in ihre heiligen Hallen aufgenommen.

Die 2015 ins Leben gerufene World Video Game Hall of Fame würdigt elektronische Spiele, die Kultstatus erreicht haben und über einen längeren Zeitraum maßgeblichen Einfluss auf die Videospielbranche ausgeübt haben. Dragon Quest erfüllt diese Kriterien definitiv.

Die Reihe gilt schließlich als wegweisend für das RPG-Genre und hat sich weltweit mehr als 97 Millionen Mal verkauft. Dazu zählen elf Titel der Hauptserie, viele Spin-Off-Spiele sowie Filme, Anime, Romane, Manga, Merchandise und vieles mehr. Zuletzt konnten SpielerInnen die ersten Teile der Reihe in Dragon Quest I & II HD-2D Remake neu erleben sowie die Neuauflage Dragon Quest VII Reimagined.

Hinter der Reihe stehen vor allem der Spieledesigner Yuji Horii, der Charakterdesigner Akira Toriyama und der Komponist Koichi Sugiyama. Durch ihre Arbeit erfreuen sich Neulinge und langjährige Fans gleichermaßen über jeden Teil der Reihe. Übrigens hält Dragon Quest mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den für die „am längsten laufende japanische Rollenspielserie“.

Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink