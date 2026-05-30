Ein Blick auf die limitierte „Zack Fair“-Karte zu Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2

Nächste Woche, genauer gesagt am 3. Juni, wird Final Fantasy VII Rebirth für Nintendo Switch 2* (und Xbox) erscheinen. Von der Technik der Portierung konnten wir uns inzwischen mehrfach überzeugen und auch ihr habt die Gelegenheit, denn eine spielbare Demo ist verfügbar.

Jetzt gewährte Square Enix in den sozialen Medien einen detaillierten Blick auf die limitierte „Zack Fair“-Karte von Magic the Gathering, die der Erstauflage der Handelsversion (hier bei Amazon vorbestellbar*) für Nintendo Switch beiliegt. Schaut euch die Karte weiter unten an!

Eine Kollaboration zu Magic the Gathering gab es auch schon für die Launch Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2, diese Edition ist jetzt großflächig vergriffen. Eine weitere Gemeinsamkeit: auch diesmal gibt es leider nur eine Game Key Card.

Was im Falle von Final Fantasy VII Remake galt, gilt auch diesmal: Rebirth ist schlicht zu groß für die dem Vernehmen nach größten „Switch 2“-Cartridges. Director Naoki Hamaguchi hatte zudem mehrfach deutlich gemacht, dass auch die Lesegeschwindigkeit von Cartridge ohnehin nicht förderlich wäre. Immerhin, die Zack-Karte ist wirklich physisch.

Rebirth setzt als zweiter Teil der Remake-Trilogie an der Flucht der Freunde aus Midgar an und führt euch erstmals in die große Spielwelt. Wann wir den finalen Remake-Teil kennenlernen, ist derzeit offen. Im Sommer rund um Events wie die kommende State of Play oder das Summer Game Fest gibt es sicherlich einige Gelegenheiten.

Die Bilder der Zack-Karte:

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix