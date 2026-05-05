Serial World sieht nicht ohne Grund aus, als könnte es von den „Layton“-Machern kommen

Im Rahmen des Steam Deckbuilders Fest ist ab sofort eine zeitlich begrenzte Demo zu Serial World verfügbar. Das Spiel stammt von Serial Project, einem Zwei-Personen-Studio mit ehemaligen Entwicklern von Level-5, und wird von Kakehashi Games vertrieben. Die Demo kann noch bis zum 11. Mai auf Steam ausprobiert werden.

Roguelike trifft auf Sammelkarten-Strategie

In „Serial World“ übernehmen Spieler die Rolle von Milo, der in seiner Heimat Bricktown mysteriösen Ereignissen auf den Grund geht. Dabei erkundet man zufällig generierte Dungeons und stellt sich mit einem Team aus sogenannten „Anima“ verschiedenen Herausforderungen.

Das Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Deckbuilding-Mechaniken: Karten werden gesammelt, Strategien angepasst und Fähigkeiten kombiniert. Insgesamt stehen mehrere Anima mit unterschiedlichen Stärken zur Verfügung, die verschiedene Spielstile ermöglichen – von offensiven Angriffen bis hin zu taktischen Status-Effekten. Ein bisschen erinnert das Konzept auch an den Erfolgshit „Slay the Spire”.

„Serial World“ setzt dabei aber eher auf eine farbenfrohe Präsentation und Charaktere, die die LEVEL-5 Einflüsse auch schon etwas durchschimmern lässt. Die Vollversion soll im Laufe des Jahres 2026 für PC erscheinen. Was haltet ihr davon?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Serial World, Kakehashi Games, Serial Project