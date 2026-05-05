Japanischer Mobile-Riese übernimmt Unternehmen, das an Final Fantasy VII Rebirth beteiligt war

Cygames, bekannt für Umamusume: Pretty Derby und Granblue Fantasy, hat angekündigt, das in Japan ansässige 3DCG- und VFX-Unternehmen Griot Groove mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zu übernehmen. Cygames hat sämtliche Anteile erworben und macht das Unternehmen damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

Der in 2011 gegründete Entwickler von Umamusume: Pretty Derby und Granblue Fantasy, übernimmt damit ein Studio, das auf eine 31-jährige Geschichte zurückblickt und rund 100 Mitarbeitende beschäftigt. Mit der Übernahme von Griot Groove will Cygames die Qualität seiner Videoinhalte weiter verbessern und die Effizienz in der Videoproduktion steigern.

Griot Groove verfügt über Erfahrung in den Bereichen Film, Videospiele und Werbeproduktion und ist auf realistische Modellierung und Animation spezialisiert. Zudem betreibt es eines der führenden Motion-Capture-Studios in Japan.

Zu dessen Kunden in der Spielebranche zählen unter anderem Square Enix, Sega, Koei Tecmo und Sony Interactive Entertainment. Zu den jüngeren Titeln, an denen Griot Groove beteiligt war, gehören Final Fantasy VII Remake und Rebirth, Kirby Air Riders, Ninja Gaiden 4, Tekken 8 sowie Street Fighter 6.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix