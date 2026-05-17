Pokémon Deluxe Character Guide erscheint in einer Standard- und Limited-Edition

Im August wird The Pokémon Company über das Label Pikachu Press den Pokémon Deluxe Character Guide veröffentlichen. Auf 336 Seiten bietet das Buch Informationen zu den bisherigen 1.025 Pokémon.

Die Anzahl der Pokémon und der Seiten verraten es schon: Die Informationen zu den Pokémon bleiben natürlich überschaubar. Größtenteils soll es sich um Pokédex-Inhalte handeln. Hin und wieder ergänzt durch Lore aus Games, Screenshots aus dem Anime oder auch Bilder aus Sammelkarten.

Das Buch erscheint englischsprachig in einer Standard- und einer Limited-Edition. Die Standard-Edition wird 59,99 US-Dollar kosten – bei Amazon ist sie derzeit für 52,02 Euro* vorbestellbar. Die Limited Edition (auch schon bei Amazon* gelistet) schlägt mit 199,99 US-Dollar zu Buche, enthalten ist dabei ein Zertifikat, verschiedene Prints sowie eine Premium-Unterlage für das Sammelkartenspiel.

Bislang ist nur eine englische Version des Buches angekündigt. Begleitet werden die Inhalte von einem Vorwort von Tsunekazu Ishihara, aktueller CEO und Präsident von The Pokémon Company. Seht nachfolgend die Limited Edition.

Die Limited Edition:

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pikachu Press