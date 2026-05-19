PlayStation Plus: Sony kündigt Preiserhöhung für Neukunden an

Sony Interactive Entertainment bittet Neukunden künftig etwas mehr zur Kasse. Das Unternehmen gab überraschend bekannt, dass es die Preise für ausgewählte Laufzeiten des hauseigenen Abo-Dienstes PlayStation Plus in mehreren Regionen anheben wird. Die „anhaltenden Marktbedingungen“ sind laut dem Plattformhalter der Grund für diesen Schritt. Die Änderungen treten bereits am 20. Mai in Kraft.

Die neuen Tarife im Überblick

Anders als zunächst gehofft, betrifft die Preisanpassung nicht nur Essential-Stufe, sondern alle Abo-Stufen und fast alle Laufzeiten, wie Sony gegenüber GamesWirtschaft bestätigte. Für alle, die nach dem Stichtag einsteigen oder ihr Abo nach einer Pause wieder aktivieren, gelten folgende Preise im europäischen Raum:

Essential:

1 Monat: 9,99 Euro (bislang 8,99 Euro)

3 Monate: 27,99 Euro (bislang 24,99 Euro)

12 Monate: 71,99 Euro (unverändert)

Extra:

1 Monat: 15,99 Euro (bislang: 13,99 Euro)

3 Monate: 43,99 Euro (bislang 39,99 Euro)

12 Monate: 125,99 Euro (unverändert)

Premium:

1 Monat: 18,99 Euro (bislang: 16,99 Euro)

3 Monate: 54,99 Euro (bislang 49,99 Euro)

12 Monate: 151,99 € (unverändert)

Schonfrist für bestehende Abonnenten

Aktive Abonnenten können aufatmen: Die Erhöhung betrifft sie vorerst nicht, sofern sie bereits ein laufendes PlayStation-Plus-Abo besitzen. Sony teilte mit, dass die alten Konditionen für Bestandskunden so lange weitergelten, bis das Abonnement aktiv gekündigt wird, ausläuft oder vom Nutzer manuell verändert wird.

Eine Ausnahme von dieser Kulanzregelung gibt es allerdings: In den Regionen Indien und Türkei gilt die Preiserhöhung auch für bestehende Mitgliedschaften bei der nächsten turnusmäßigen Verlängerung.

via Twitter, GamesWirtschaft, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment