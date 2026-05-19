PlayStation Plus: Sony kündigt Preiserhöhung für Neukunden an

Sony Interactive Entertainment bittet Neukunden künftig etwas mehr zur Kasse. Das Unternehmen gab überraschend bekannt, dass es die Preise für ausgewählte Laufzeiten des hauseigenen Abo-Dienstes PlayStation Plus in mehreren Regionen anheben wird. Die „anhaltenden Marktbedingungen“ sind laut dem Plattformhalter der Grund für diesen Schritt. Die Änderungen treten bereits am 20. Mai in Kraft.
Die neuen Tarife im Überblick
Anders als zunächst gehofft, betrifft die Preisanpassung nicht nur Essential-Stufe, sondern alle Abo-Stufen und fast alle Laufzeiten, wie Sony gegenüber GamesWirtschaft bestätigte. Für alle, die nach dem Stichtag einsteigen oder ihr Abo nach einer Pause wieder aktivieren, gelten folgende Preise im europäischen Raum:
Essential:
- 1 Monat: 9,99 Euro (bislang 8,99 Euro)
- 3 Monate: 27,99 Euro (bislang 24,99 Euro)
- 12 Monate: 71,99 Euro (unverändert)
Extra:
- 1 Monat: 15,99 Euro (bislang: 13,99 Euro)
- 3 Monate: 43,99 Euro (bislang 39,99 Euro)
- 12 Monate: 125,99 Euro (unverändert)
Premium:
- 1 Monat: 18,99 Euro (bislang: 16,99 Euro)
- 3 Monate: 54,99 Euro (bislang 49,99 Euro)
- 12 Monate: 151,99 € (unverändert)
Schonfrist für bestehende Abonnenten
Aktive Abonnenten können aufatmen: Die Erhöhung betrifft sie vorerst nicht, sofern sie bereits ein laufendes PlayStation-Plus-Abo besitzen. Sony teilte mit, dass die alten Konditionen für Bestandskunden so lange weitergelten, bis das Abonnement aktiv gekündigt wird, ausläuft oder vom Nutzer manuell verändert wird.
Eine Ausnahme von dieser Kulanzregelung gibt es allerdings: In den Regionen Indien und Türkei gilt die Preiserhöhung auch für bestehende Mitgliedschaften bei der nächsten turnusmäßigen Verlängerung.
via Twitter, GamesWirtschaft, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
1 Kommentar
kann man nur Kopfschütteln, wie Sony sofort jeden Furz 1:1 an Kosten an die Kundschaft abwälzt übers PSN Abo, ohne nach wie vor die Abo-Modelle mal endlich anzupassen um eine Lite-Version, damit man den Schmarrn zumindest etwas entgegen wirken kann ,wenn man bereit ist freiwillig auf das ein oder andere PSN-Feature zu verzichten, das einem Sony ja aufzwingt, um so seien Preise zu rechtfertigen, die man dauernd nur am erhöhen ist, nie aber mal senkt auch wieder, nachdem man sie angehoben hat erstmal.
Ganz davon abgesehen ,wie die Kleinpaket-preise absolute Abzocke sind, im Vergleich zum Jahresabo..
Essential als 12 Monate einzeln, blechtes absurde 120€, machste das Jahresabo, dann "nur" gerundet 72€, mal eben fetter Unterschied von 48€, oder 40% Rabatt nur dafür das man sich ein ganzes Jahr bindet...
Extra 12 Monate einzeln = satte 192€ im Jahr, oder als Jahresabo.. 126€, Differenz 66€ oder etwas über 40% Rabatte für die Jahresbindung
Premium 228€ fürs Jahr als Einzelmonate.. oder 152€ fürs Jahresabo, Differenz 74€ etwas unter 40% Rabatte..
Die Entscheidung ob man Jahresabo macht oder nicht, sollte imo nicht so drastisch rabattiert sein ,maximal 15%, indem durch die Bank weg die Preise reduziert werden sollten, denn tut man dies, fängt man die "Verluste" im Endeffekt durch MASSE doch wieder auf an viel mehr Leuten, die dann gewillt sind auch regelmäßig sich PSN zu leisten und zu halten über längere Zeit, als die meisten Leute dagegen mit diesen übersalzenen Preisen direkt von Anfang an zu verprellen und abzuschrecken.
und je breiter man die Masse doch erstmal dazu bringt konsequent günstig ins PSN einzusteigen mit ner Lite-Version, dann nimtm mit der Zeit garantiert auch der Wille zu, das Lite-Abo ggf auf die höheren Versionen upzugraden...
und wenn man so nen Service nicht das ganze Jahr anbieten will, dann wenigstens mal für nen Quartal im Jahr oder so als "Sonderaktion", damit man endlich auch mal die Leute, die nur allein an onlinezocken interessiert sind auch mal mit uns Boot holen und abholen kann mit nem für speziell diese Zielgruppe vorgesehen Abo-Modell.. je mehr Auswahl es doch letztendlich für alle gibt, um so besser für Sony, statt sich immer nur stur darauf festzulegen, dem Spieler jede menge ungewollten Mist aufzudrücken im Essential, bloß damit man online zocken kann und Sony einem mit Totschlagargument vorgeigen kann, warum das ganze unbedingt nun 10€ im Monat kosten muss, wenn es auch deutlich weniger Kosten könnte, wenn man bloß den ungewollten Ballast auch abwählen könnte, den die allerwenigstens Leute wollen, geschweige denn brauchen, von Sony aber aufgedrückt kriegen nach dem Motto - ihr müsst das aber unbedingt haben....