Nintendo „strikes“ again: Beliebten Pokémon-Dokus auf Youtube geht’s an den Kragen

Erneut sorgt Nintendo of America mit rechtlichen Schritten für Schlagzeilen. Diesmal betroffen ist der YouTube-Kanal „PokeNational Geographic“, der mit aufwendig produzierten Naturdokumentationen im Stil klassischer Tierfilme rund um das Pokémon-Universum Aufmerksamkeit erlangte.

Wie Kotaku berichtet, wurde der Kanal innerhalb kürzester Zeit mit mehreren Copyright-Strikes belegt und steht nun vor der Löschung. Die Plattform arbeitet mit einem Strike-System – da innerhalb von nur 12 Stunden mehrere Verstöße gemeldet wurden, droht dem Kanal mit über 100.000 Abonnenten das vollständige Aus innerhalb weniger Tage. Aktuell scheinen alle Videos auf dem Kanal bereits entfernt worden zu sein.

Creator zeigt sich machtlos

Der Betreiber „Elious“ erklärte in einem Video auf einem Zweitkanal, dass seine Inhalte größtenteils aus eigenen 3D-Animationen bestanden. Laut den Angaben in den Strikes habe der Kanal jedoch urheberrechtlich geschützte Inhalte aus Pokémon-Spielen verwendet, darunter Charaktere und visuelle Elemente. Der Schöpfer räumte ein, lediglich kurze Soundeffekte genutzt zu haben, betonte aber den Eigenanteil seiner Arbeit.

Auffällig ist zudem, dass Elious erst vor zwei Monaten eine Patreon-Seite gestartet hatte, um die Reihe finanziell zu unterstützen, die derzeit „under review“ ist – was möglicherweise ebenfalls ein Auslöser für das Vorgehen von Nintendo gewesen sein könnte.

Die Situation beschreibt er selbst als ausweglos: „Ich kann wirklich nichts dagegen tun … es scheint tatsächlich von Nintendo of America selbst zu kommen. […] ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, denn dadurch wird alles gelöscht.“

Besonders schwer wiegt für ihn der Verlust seiner aufgebauten Community: „Fast 100.000 Abonnenten in drei Jahren […] und in sieben Tagen ist alles vorbei.“ Und weiter: „PokeNational ist Geschichte. Ich werde PokeNational nicht mehr weiterführen können.“

Der Fall reiht sich in eine lange Liste von Maßnahmen ein, mit denen Nintendo seine Marken konsequent schützt – auch wenn dabei Fanprojekte betroffen sind. Wie seht ihr das in diesem Fall? Seht ihr Nintendo hier im Recht oder ist die Aktion übertrieben?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak