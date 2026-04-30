Nintendo „strikes“ again: Beliebten Pokémon-Dokus auf Youtube geht’s an den Kragen

Erneut sorgt Nintendo of America mit rechtlichen Schritten für Schlagzeilen. Diesmal betroffen ist der YouTube-Kanal „PokeNational Geographic“, der mit aufwendig produzierten Naturdokumentationen im Stil klassischer Tierfilme rund um das Pokémon-Universum Aufmerksamkeit erlangte.
Wie Kotaku berichtet, wurde der Kanal innerhalb kürzester Zeit mit mehreren Copyright-Strikes belegt und steht nun vor der Löschung. Die Plattform arbeitet mit einem Strike-System – da innerhalb von nur 12 Stunden mehrere Verstöße gemeldet wurden, droht dem Kanal mit über 100.000 Abonnenten das vollständige Aus innerhalb weniger Tage. Aktuell scheinen alle Videos auf dem Kanal bereits entfernt worden zu sein.
Creator zeigt sich machtlos
Der Betreiber „Elious“ erklärte in einem Video auf einem Zweitkanal, dass seine Inhalte größtenteils aus eigenen 3D-Animationen bestanden. Laut den Angaben in den Strikes habe der Kanal jedoch urheberrechtlich geschützte Inhalte aus Pokémon-Spielen verwendet, darunter Charaktere und visuelle Elemente. Der Schöpfer räumte ein, lediglich kurze Soundeffekte genutzt zu haben, betonte aber den Eigenanteil seiner Arbeit.
Auffällig ist zudem, dass Elious erst vor zwei Monaten eine Patreon-Seite gestartet hatte, um die Reihe finanziell zu unterstützen, die derzeit „under review“ ist – was möglicherweise ebenfalls ein Auslöser für das Vorgehen von Nintendo gewesen sein könnte.
Die Situation beschreibt er selbst als ausweglos: „Ich kann wirklich nichts dagegen tun … es scheint tatsächlich von Nintendo of America selbst zu kommen. […] ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, denn dadurch wird alles gelöscht.“
Besonders schwer wiegt für ihn der Verlust seiner aufgebauten Community: „Fast 100.000 Abonnenten in drei Jahren […] und in sieben Tagen ist alles vorbei.“ Und weiter: „PokeNational ist Geschichte. Ich werde PokeNational nicht mehr weiterführen können.“
Der Fall reiht sich in eine lange Liste von Maßnahmen ein, mit denen Nintendo seine Marken konsequent schützt – auch wenn dabei Fanprojekte betroffen sind. Wie seht ihr das in diesem Fall? Seht ihr Nintendo hier im Recht oder ist die Aktion übertrieben?
via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
4 Kommentare
Schöner Tag heute wieder GameFreak und die Pokemon Company zu hassen oder nicht? 🍷🗿
Come on GameFreak ihr macht sowieso so viel Geld wie kaum was anderes auf den Planeten und ihr seid Legit das eine Unternehmen in der Branche was die ganzen Probleme in der Spieleindustrie nicht Jucken tut weil eure Vollkatastrophen sich so oder so verkaufen, müsst ihr jetzt Content Creatoren nun Wegstreiken die euch im Endeffekt geholfen haben eure Cashcow zum Reichsten Franchise des Planeten zu machen?
Typisch Nintendo: wir sind nicht in der Lage, positive Schlagzeilen zu machen, dann machen wir halt negative Schlagzeilen. Hauptsache man redet über uns.
Patreon wird wohl wirklich das Problem sein bzw. dass der Uploader halt dadurch nun Geld mit Nintendos Inhalten verdient. Allerdings ist das wirklich extrem überzogen. Das ist schon ein ziemlicher Arschloch Move von Nintendo. Immerhin dürfte in den Videos ja echt viel Arbeit abseits von Nintendo Inhalten stecken, die wohl einfach nur durch Patreon aufgewogen werden sollte.
Nintendo ist jedenfalls sehr begeistert dabei, die Leiter nach oben zu den unbeliebtesten Firmen aufzusteigen...^^
Das ist so mies. Tut mir wirklich leid für die Fans und den Creator, der da so viel Herzblut reingesteckt hat. Über Gamefreak muss man ja nichts mehr sagen 😅