Nintendo warnt: Ein kleiner Umweg kann in Yoshi and the Mysterious Book große Folgen haben

Seit gut einer Woche können SpielerInnen die bunten Seiten in Yoshi and the Mysterious Book auf der Nintendo Switch 2 erkunden. Das neue Abenteuer steckt voller Geheimnisse, optionaler Inhalte und versteckter Entdeckungen.

Doch wer besonders neugierig ist und etwas tut, das offenbar nicht ganz so vorgesehen war, kann aktuell auf ein kleines bzw. großes Problem stoßen. Wie Nintendo nun bestätigt hat, existiert derzeit ein gewisser Fehler, der den Spielfortschritt komplett blockieren kann.

Bestimmte Reihenfolge führt zum Stillstand

Der Fehler tritt auf, wenn SpielerInnen die Untersuchung des sogenannten „Wundervogels“ bereits beginnen, bevor die Register-Einführung von Enzo abgeschlossen wurde. Wird die Untersuchung anschließend vor einer wichtigen Entdeckung beendet, kann später während des Register-Tutorials ein Problem entstehen.

Sobald das Tutorial nach dem Abschluss von vier Kapiteln ausgelöst wird, ist es in diesem Fall nicht mehr möglich, die entsprechende Seite zu verlassen. Der Spielfortschritt kommt dadurch vollständig zum Erliegen.

Hilfe ist auf dem Weg

Die gute Nachricht: Nintendo arbeitet bereits an einem Patch. Das Unternehmen hat bestätigt, dass ein Update zur Behebung des Problems in Entwicklung ist und entschuldigte sich gleichzeitig bei den betroffenen Spielern. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Updates gibt es bislang allerdings noch nicht.

Abseits dieses Fehlers läuft Yoshi and the Mysterious Book allerdings bislang äußerst rund. In unserer Testphase zeigte sich das Abenteuer weitgehend stabil und fiel nicht durch größere technische Probleme oder Bugs auf.

Dennoch zeigen selbst umfangreiche Tests nicht immer jede mögliche Spielsituation auf – besonders dann nicht, wenn SpielerInnen ungewöhnliche Reihenfolgen ausprobieren oder besonders gründlich jede Ecke der Spielwelt erkunden. Genau ein solcher Sonderfall scheint hier zum Problem geführt zu haben. Ist euch der Bug auch schon begegnet?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo