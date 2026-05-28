Die Switch 2 überflügelt das N64 in Japan und Pokopia stellt einen Rekord von 2007 ein

Bevor es die aktuellsten Verkaufszahlen der letzten Woche aus Japan gibt, reichen wir euch noch schnell die Charts aus der Vorwoche (11. bis 17. Mai 2026) durch. Diese Zahlen sind wir euch nämlich noch schuldig. Die Top 30 der Software-Charts im japanischen Handel zeigen genau einen Neueinsteiger.

Indiana Jones und der Große Kreis für Nintendo Switch 2 steigt mit sage und schreibe 2.133 physisch verkauften Einheiten auf Rang 14 ein. An der Spitze verbleibt wenig überraschend das neue Tomodachi Life, das sich auch nach Wochen noch gut verkaufen kann. Weitere 98.092 Einheiten gingen allein in Japan weg – beeindruckend!

Pokémon Pokopia knackte mit 22.758 Einheiten einen Meilenstein: Die physische Million in Japan ist voll. Das ist angesichts der starken, aber dennoch insgesamt überschaubaren Hardware-Basis (etwa 5,58 Millionen) der neuen Konsole ziemlich stark. Es ist erst der dritte „Switch 2“-Exklusivtitel, der dies schaffte.

Gleichzeitig ist Pokémon Pokopia damit das erste Spin-off zur Pokémon-Serie, das diesen Meilenstein seit Pokémon Mystery Dungeon: Erkundungsteam Zeit und Erkundungsteam Dunkelheit knacken konnte. Und das angesichts der stark steigenden digitalen Verkäufe seitdem.

Apropos Switch 2: Die Verkaufszahlen der Konsole schnellten angesichts der Preiserhöhung in Japan immens in die Höhe. Auch ohne prominente Neuveröffentlichung wurden fast 218.000 Konsolen verkauft! Ein Vergleich: Die Xbox Series X hat sich in ihrer Lebenszeit bislang 342.000 Mal in Japan verkauft. Und: Damit hat die Switch 2 die Gesamtverkaufszahlen des N64 in Japan (5,55 Millionen) übertroffen, wie Game Data Library weiß.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 98.092 (1.141.649) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 22.758 (1.001.464) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 12.651 (2.938.509) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.857 (4.207.594) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 3.305 (8.436.761) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3.229 (120.098) [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 2.937 (62.455) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 2.778 (530.268) [SW2] Super Mario Party Jamboree (07/24/25) – 2.571 (196.983) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 2.340 (1.123.043)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 217.922 (5.585.582)

Switch Lite – 8.303 (6.966.710)

Switch OLED – 7.804 (9.579.293)

PS5 Digital – 6.902 (1.290.244)

Switch – 5.285 (20.297.345)

PS5 Pro – 1.747 (356.967)

PlayStation 5 – 594 (5.918.705)

Xbox Series S – 193 (326.579)

Xbox X Digital – 191 (30.681)

Xbox Series X – 47 (342.005)

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo