Last Surprise & Co.: Persona bekommt stilvolle Jazz-Vinyl zum 30. Jubiläum

Wir kennen und lieben sie: die Musik der Persona-Reihe. Jetzt bekommen Fans die Möglichkeit, einige der bekanntesten Stücke der Serie auch in einer physischen Vinyl-Version im Jazzstil zu erleben.

Das bereits digital veröffentlichte „Persona 30th Anniversary Jazz Album“ erscheint nämlich auch auf Vinyl. Angeboten werden zum Start zwei Varianten: eine klassische schwarze „180 Gram“-Edition sowie die türkisfarbene „Blue Butterfly“-Version. Beide kosten jeweils rund 33 Euro und können in Deutschland bereits bei Black Screen Records* vorbestellt werden.

Jazz-Versionen aus der gesamten Persona-Reihe

Besonders spannend: Das Album konzentriert sich nicht nur auf neuere Spiele wie Persona 3 Reload oder Persona 5 Royal, sondern greift Musikstücke aus der gesamten Seriengeschichte auf.

Für die neuen Arrangements verantwortlich ist die Blueshift Big Band. Enthalten sind unter anderem Jazz-Versionen von „Snow Queen“, „Maya’s Theme“, „Full Moon Full Life“, „It’s Going Down Now“, „Heaven“, „Heartbeat, Heartbreak“, „Last Surprise“ sowie natürlich „Aria of the Soul“. Der Versand der Vinyl-Versionen ist aktuell für September 2026 geplant.

Persona und Jazz passen einfach zusammen

Dass Persona und Jazz hervorragend harmonieren, zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren. Besonders bekannt wurde dabei die The 8-Bit Big Band mit ihrer Jazz-Version von „Last Surprise“. Die Interpretation wurde 2024 sogar für einen Grammy nominiert. Könnt ihr der Musik von Persona und Jazz etwas abgewinnen?

via Siliconera, Bildmaterial: Black Screen Records