Investor will CEO von FromSoftware-Mutterfirma absetzen, doch Verwaltungsrat lehnt ab

Der Manga-, Anime- und Spiele-Publisher Kadokawa gab am 14. Mai bekannt, dass sein Verwaltungsrat beschlossen hat, einen Vorschlag zur Absetzung von Takeshi Natsuno aus seiner aktuellen Position als Präsident und CEO abzulehnen, wie GameBiz berichtet.

Größter Anteilseigner fordert Veränderung

Erst vor Kurzem hatte der Oasis Japan Strategic Fund (ein in Hongkong ansässigen Hedgefonds, der mit Stand vom 30. März 2026 größter Aktionär von Kadokawa ist) die Absetzung vorgeschlagen. Angeblich gäbe es „ernsthafte Probleme bei der internen Governance“ des Unternehmens – und eine „Quantität vor Qualität“-Strategie bei der IP-Entwicklung sowie ein „Versäumnis, die globalen Publishing-Kapazitäten trotz des Besitzes von FromSoftware (Entwickler von Elden Ring) voll auszuschöpfen“.

Auch die Bedenken hinsichtlich einer Wertminderung des Goodwills beim Anime-Studio Doga Kobo sowie die Verluste infolge des Cyberangriffs im Jahr 2024 wurden angebracht. Nach den aktivistischen Einkäufen des Investors war ein solches Vorgehen bereits erwartet worden.

Verwaltungsrat lehnt ab

Kadokawas Verwaltungsrat lehnte ab und meint, ein Großteil der Kritik spiegele die tatsächliche Situation des Unternehmens nicht wider oder sei schlichtweg falsch. Die Absetzung Natsunos sei „aus Sicht der Steigerung des mittel- bis langfristigen Unternehmenswerts unangemessen“.

Seit Natsunos Ernennung zum CEO im Jahr 2021 wurden die Umsätze schrittweise gesteigert und zugleich die „Grundlagen für Wachstum“ in den Bereichen Publishing, Games, Anime und darüber hinaus gestärkt, unter anderem durch den Aufbau eines Systems zur stabilen IP-Generierung, den Ausbau der Animationsproduktion sowie die Erweiterung internationaler Standorte.

Die Ziele beim operativen Gewinn in Bereichen wie Anime und Publishing aufgrund steigender Produktionskosten, fehlender Hit-Titel und schwieriger Marktbedingungen nicht erreicht, jedoch gäbe es einen neuen mittelfristigen Managementplan. Da Kadokawa eine umfassende Neuausrichtung plant und die Geschäftsstrategie „Global Media Mix with Technology“ unter Natsuno weiter vorantreiben will, erachtet das Unternehmen seine Führung auch künftig als „unverzichtbar“.

via Automaton Media, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware