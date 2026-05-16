Final Fantasy VII: Heroes of Midgar nimmt bei Kickstarter zweiten Anlauf – und es sieht gut aus

Bei Kickstarter ist eine neue Kampagne zur Finanzierung von Heroes of Midgar: A Tribute to Final Fantasy VII an den Start gegangen. Es ist bereits der zweite Versuch des Eikon String Quartet, die eigenen Arrangements auf ein Album zu pressen. Und diesmal sieht es gut aus!

Das Ensemble wurde 2024 gegründet und führte im Herbst 2024 das Konzert Mystic Worlds: Classic Video Game Music for String Quartet um Rahmen der Kammermusikreihe der Nashville Symphony auf. Das Konzert war damals ein großer Erfolg und ausverkauft – die Veranstalter fügten sogar zusätzliche Sitzreihen hinzu.

Das Programm umfasste eine Reihe von Arrangements aus Final Fantasy VII; darunter das Main Theme und die Character Themes zu Yuffie, Barret, Tifa und Aerith. Das neue Album soll viele zusätzliche Stücke bieten, allerdings, nur wenn es finanziert wird.

Nach einer ersten Kampagne im letzten Jahr, die leider nicht erfolgreich war, gibt es jetzt den zweiten Anlauf. Bei 21 verbleibenden Tagen steht die Kampagne jetzt bei gut 7.000 US-Dollar. Ein bisschen mehr als 10.000 US-Dollar werden benötigt. Schon für 15 US-Dollar gibt es eine physische CD des Albums.

Das Album soll im Blackbird Studio D in Nashville aufgenommen werden und die Mittel der Kampagne fließen in die Buchung des Studios, die Beauftragung eines Tontechnikers für die Aufnahme, in die Abmischung und das Mastering sowie in die physische CD-Veröffentlichung. Hier könnt ihr das Projekt unterstützen.

Hörproben vom Quartett:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix