Die Switch 2 und Tomodachi Life sind das Maß aller Dinge über die Golden Week in Japan

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 27. April bis zum 10. Mai 2026 liegen vor. Es ist diesmal ein Rückblick auf zwei Wochen, weil die Famitsu aufgrund der Feiertagswoche „Golden Week“ eine Woche pausierte.

Die Top 10 der Software-Charts unten sind die kumulierten Zahlen aus beiden Verkaufswochen. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist dabei unangefochten Erster. Insgesamt konnte Nintendo weitere 299.619 Einheiten verkaufen.

Bester Neueinsteiger war in der Woche bis zum 3. Mai das PS5-Exklusivspiel Saros, das mit nur 4.614 verkauften Einheiten in den kumulierten Zahlen aber unter ferner lief.

Die Nintendo Switch 2 konnte über die Feiertage richtig zulegen, sicherlich auch angesichts der kommenden Preiserhöhung. Über 214.000 Konsolen konnte Nintendo in Japan verkaufen.

Die Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 299.619 (1.043.557) [SW2] Pokémon Pokopia (The Pokémon Company, 03/05/26) – 51.662 (978.706) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 19.479 (2.925.858) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 11.950 (355.691) [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 10.262 (59.518) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 10.208 (4.203.737) [NSW] Super Mario Galaxy Collection (Nintendo, 10/02/25) – 9.847 (179.024) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 8.257 (116.869) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7.411 (8.433.456) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6.892 (5.910.721)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 214.438 (5.367.660)

Switch OLED – 16.850 (9.571.489)

PS5 Digital – 16.539 (1.283.342)

Switch Lite – 16.039 (6.958.407)

Switch – 7.960 (20.292.060)

PlayStation 5 Pro – 5.248 (355.220)

PlayStation 5 – 1.973 (5.918.111)

Xbox X Digital – 352 (30.490)

Xbox Series S – 97 (341.958)

Xbox Series X – 64 (326.386)

via Gematsu, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo