Final Fantasy VII Rebirth: Macher über das Kampfsystem des dritten Teils, Vincent und Cid

Im Interview mit GamesRadar haben die Macher von Final Fantasy VII Rebirth die Spielbarkeit der Charaktere als eine große Herausforderung bei der Entwicklung herausgestellt. Insbesondere im Falle von Red XIII und Cait Sith. Red XIII war in „Remake“ zum Ende nur ein Gastcharakter und stößt wie Cait Sith zur Riege der spielbaren Charaktere. Ihre Einzigartigkeit im Kampfstil war eine Herausforderung, erklärt Naoki Hamaguchi.

Cloud, Aerith, Barret und Tifa haben alle ihren ganz eigenen Stil, der vor allem im Original begründet ist. „Die Leute … haben sich an diese Kampfstile gewöhnt. Wir konnten nichts tun, um sie wirklich zu vermischen oder sie zu sehr zu verändern, weil die Leute sonst sagen würden: ‚Warum fühlen sie sich falsch an? Zum Beispiel konnten wir Aerith in diesem Spiel niemals zu einem Nahkampfcharakter machen“, erzählt Hamaguchi.

„Cait Sith und Red XIII mussten auf ihre eigene Art und Weise eingepasst werden, damit sie funktionieren. Das war schwierig – je mehr Variablen man verwendet, desto schwieriger wird es“, erzählt Director Hamaguchi weiter. Er lobte anschließend Battle Director Teruki Endo.

„Er war wirklich gut darin“, sagt er, „und letztendlich denke ich, dass wir eine großartige Balance gefunden haben, so dass [Red XIII und Cait Sith] sich anfühlen, als ob sie in dieses System gehören. Sie fühlen sich nicht fehl am Platz, obwohl sie einzigartig sind. Sie fügen sich wirklich gut ein.“

Das führt uns natürlich auch zu den beliebten FF7-Charakteren Vincent und Cid. Vincent wird in Final Fantasy VII Rebirth zwar zur Gruppe finden – und zwar im Rahmen der Haupthandlung, nicht optional – aber wie Red XIII in „Remake“ noch nicht direkt spielbar sein.

„Über das Kampfsystem für das dritte Spiel werden wir erst in der Zukunft sprechen – vieles davon ist noch unentschieden“, lässt sich Hamaguchi nichts entlocken. „Wir müssen herausfinden, wie sie in das Gesamtbild passen und als Kampfcharaktere funktionieren – das ist etwas, worüber wir uns seit kurzem den Kopf zerbrechen!“

Auf der Stelle treten möchte Hamaguchi mit dem Kampfsystem im dritten Teil jedenfalls nicht. „[…] So wie ich meine Mission für die fortlaufende Serie sehe, möchte ich auf jeden Fall zusätzliche Dimensionen hinzufügen, sie weiterentwickeln, ihr ein neues, frisches Gefühl geben, eine neue Spielerfahrung, die es in diesem Spiel nicht gibt. Ich möchte wirklich alles auf eine andere Ebene bringen“, so Hamaguchi.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix