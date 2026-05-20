Das neue Spiel von Swery65 und Suda51 erscheint jetzt auch für die Switch-Familie

Seit einigen Monaten ist Hotel Barcelona nun schon erhältlich. Es würde seinen Platz in den Fan-Herzen finden, habe aber viele Schwächen, so unser Urteil im September letzten Jahres. Seitdem haben Swery, Suda und das Team von White Owls fleißig weiter geschraubt.

Die beständige Arbeit gipfelt jetzt in einem umfangreichen DLC und der Ankündigung einer Version von Hotel Barcelona für die Switch-Familie. Übrigens: Im August erscheint nachträglich auch noch eine physische Collector’s Edition, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Weiter mit den Neuigkeiten: Der „Late Check-Out“-DLC erscheint am 21. Mai für PlayStation 5 und Xbox. Für Steam ist er bereits erhältlich. Der DLC bringt dem 2,5D-Horror-Roguelite neue Geschichten, Bosse, Gegner und mehr.

Außerdem kündigte man ein „Complete Package“ des Spiels für Switch und Nintendo Switch 2 an. Einen Termin gibt es hier aber noch nicht. Der DLC wir dann aber ebenso enthalten sein wie das „Under New Management“-Update, welches die Macher als Relaunch bezeichnen. Nach den erheblichen Verbesserungen gehen die Steam-Bewertungen inzwischen in Richtung „positiv“.

Das ist Hotel Barcelona

Spielerinnen und Spieler übernehmen in Hotel Barcelona die Rolle von Justine, einer unerfahrenen Bundesmarschallin, die sich durch ein Luxushotel voller Serienmörder kämpfen muss. Dabei lebt in ihr selbst der wahnsinnige Killer Dr. Carnival, was ihr ungeahnte Kräfte verleiht.

Das Hotel ist inspiriert von klassischen Subgenres des Horrors und wird von sieben Slasher Killern heimgesucht, die Jagd auf Justine machen. Jeder ihrer Tode bedeutet dabei keinen Rückschritt, sondern ist Teil eines wiederkehrenden Kreislaufs, in dem jeder Kill sie stärker macht.

Das Spiel vereint Elemente aus Action und Roguelite und verspricht mit fast 100 freischaltbaren Waffen sowie aufrüstbaren Fähigkeiten ein stetig wachsendes Arsenal. Klingt alles ganz schön abgedreht, aber weniger war von einer gemeinsamen Arbeit von Swery und Suda auch nicht zu erwarten.

Der neue DLC-Trailer:

Bildmaterial: Hotel Barcelona, Cult Games, White Owls Inc.