InZoi-Publisher Krafton verdoppelt Geburtenrate bei Mitarbeitern – und Sükorea sieht genau hin

Südkorea zählt seit Jahren zu den Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten weltweit – ein demografischer Trend, der Wirtschaft, Gesellschaft und die Politik des Landes zunehmend unter Druck setzt.
Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Arbeitsverhältnisse, der Wunsch nach Karierre und die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelten als zentrale Ursachen. Vor diesem Hintergrund rücken auch Unternehmen verstärkt in den Fokus, die mit eigenen Maßnahmen versuchen, die Familiengründung für ihre Mitarbeiter attraktiver zu machen.
Erweitertes Programm für Eltern
Bereits im Februar 2025 führte der Entwickler und Publisher Krafton, der vor allem für Spiele wie PUBG Mobile, InZoi, Subnautica und Palworld Mobile bekannt ist, ein „erweitertes Unterstützungsprogramm für Geburt und Kinderbetreuung“ ein.
Dabei wurde Mitarbeitern eine Zahlung von 100 Millionen Won (etwa 60.000 US-Dollar) pro Kind über dessen Lebenszeit hinweg zugesichert. Zwischen Januar 2025 und April 2026 hat sich die Geburtenrate unter Krafton-Mitarbeitern ungefähr verdoppelt.
Das Programm unterstützt die neuen Familien dabei umfassend: Sowohl Leistungen rund um die Geburt als auch Unterstützung bei der Kindererziehung werden bezuschusst. Zusätzlich hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um eine bessere Work-Life-Balance zu fördern.
Laut Bericht gab es von Januar 2025 bis April 2026 insgesamt 46 Geburten unter den Mitarbeitern – exakt doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (23 Geburten) und mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor (21 Geburten). Das ergab eine Studie gemeinsam mit dem Center for Population Policy Research der Seoul National University. Die finanziellen Anreize seien dabei gar nicht der Anreiz für Paare, Kinder zu bekommen. Wichtiger sei die glaubhafte Vermittlung der Absicht des Unternehmens, das Problem der niedrigen Geburtenrate anzugehen.
Die Work-Life-Balance im Vordergrund
Die nicht-monetären Maßnahmen hatten einen direkten Einfluss auf die Einstellung der Mitarbeiter zum Thema Kinderkriegen. Kraftons Engagement für flexible Arbeitszeiten und ein verbessertes Betreuungsumfeld, etwa durch Homeoffice-Möglichkeiten für Eltern, eine Verlängerung der Elternzeit auf bis zu zwei Jahre, Freistellungen für Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft, die automatische Einstellung von Vertretungspersonal sowie psychologische Beratung für zurückkehrende Eltern, führte insgesamt zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und stärkeren Mitarbeiterbindung.
via Automaton Media, Bildmaterial: inZOI, Krafton
2 Kommentare
Es wird jetzt viel über die Boni für Eltern geredet in den News-Portalen, aber mich interessierte, ob die Angestellten ohne Kinder was vom Kuchen abkriegen. Zu meinem Erstaunen ist das so. Kriegen sie. Von ärztlichen Checkups über Fitnessmöglichkeiten vor Ort bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten. Sauber. Davon wird Südkorea noch kein sozialdemokratisches Paradies. Steile Hierarchien, 15 Urlaubstage, und wenn sie dich loswerden wollen, entlassen sie dich nicht – sie mobben dich, bist du freiwillig gehst.
Und so sehr ich die neue finanzielle Sicherheit für die Eltern begrüße, das grundlegende Problem der Gleichberechtigung der Frau im patriarchalen Südkorea wird damit nicht gelöst. Was auf dem Papier ein finanzieller Anreiz ist, kann in der Praxis schnell zu einer Notwendigkeit und damit einem Zwang werden. Krafton rühmt sich hier immerhin mit einer ziemlich guten Repräsentation von Frauen in der Führungsetage (die liegt im Rest des Landes - ernsthaft - bei unter 7% Frauenanteil).
Der "4B-Bewegung" wird's so nicht schmecken, und ich kann verstehen, warum.
Schön, von Krafton mal auch etwas vermeintlich positives zu lesen. Hoffe, für diese Initiative musste der CEO nicht ChatGPT zurate ziehen, wie er es gemacht hat, um die Bonuszahlungen bei Subnautica 2 zu umgehen und die Studiogründer unter scheinheiligen Vorwänden loszuwerden. Hätte ich jetzt nur die News gelesen, würde ich hier, alleine weil es um Krafton geht, erstmal nach dem "Aber" suchen. Aber der Zusatz von @Bobby Corwen ist da eine interessante Dreingabe zum Thema.