InZoi-Publisher Krafton verdoppelt Geburtenrate bei Mitarbeitern – und Sükorea sieht genau hin

Südkorea zählt seit Jahren zu den Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten weltweit – ein demografischer Trend, der Wirtschaft, Gesellschaft und die Politik des Landes zunehmend unter Druck setzt.

Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Arbeitsverhältnisse, der Wunsch nach Karierre und die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelten als zentrale Ursachen. Vor diesem Hintergrund rücken auch Unternehmen verstärkt in den Fokus, die mit eigenen Maßnahmen versuchen, die Familiengründung für ihre Mitarbeiter attraktiver zu machen.

Erweitertes Programm für Eltern

Bereits im Februar 2025 führte der Entwickler und Publisher Krafton, der vor allem für Spiele wie PUBG Mobile, InZoi, Subnautica und Palworld Mobile bekannt ist, ein „erweitertes Unterstützungsprogramm für Geburt und Kinderbetreuung“ ein.

Dabei wurde Mitarbeitern eine Zahlung von 100 Millionen Won (etwa 60.000 US-Dollar) pro Kind über dessen Lebenszeit hinweg zugesichert. Zwischen Januar 2025 und April 2026 hat sich die Geburtenrate unter Krafton-Mitarbeitern ungefähr verdoppelt.

Das Programm unterstützt die neuen Familien dabei umfassend: Sowohl Leistungen rund um die Geburt als auch Unterstützung bei der Kindererziehung werden bezuschusst. Zusätzlich hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um eine bessere Work-Life-Balance zu fördern.

Laut Bericht gab es von Januar 2025 bis April 2026 insgesamt 46 Geburten unter den Mitarbeitern – exakt doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (23 Geburten) und mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor (21 Geburten). Das ergab eine Studie gemeinsam mit dem Center for Population Policy Research der Seoul National University. Die finanziellen Anreize seien dabei gar nicht der Anreiz für Paare, Kinder zu bekommen. Wichtiger sei die glaubhafte Vermittlung der Absicht des Unternehmens, das Problem der niedrigen Geburtenrate anzugehen.

Die Work-Life-Balance im Vordergrund

Die nicht-monetären Maßnahmen hatten einen direkten Einfluss auf die Einstellung der Mitarbeiter zum Thema Kinderkriegen. Kraftons Engagement für flexible Arbeitszeiten und ein verbessertes Betreuungsumfeld, etwa durch Homeoffice-Möglichkeiten für Eltern, eine Verlängerung der Elternzeit auf bis zu zwei Jahre, Freistellungen für Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft, die automatische Einstellung von Vertretungspersonal sowie psychologische Beratung für zurückkehrende Eltern, führte insgesamt zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und stärkeren Mitarbeiterbindung.

via Automaton Media, Bildmaterial: inZOI, Krafton