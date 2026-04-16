Warum der Plan von Final Fantasy auf der Xbox mit dem zehnten Teil noch scheiterte

Im Laufe der Jahre hatten Xbox-Fans immer wieder die Möglichkeit, in Final Fantasy einzutauchen. Insbesondere dieser Tage finden auch die neuesten Serienableger regelmäßig – wenn auch mit Verzug – ihren Weg auf die Microsoft-Konsole.

Zum Start der Xbox-Marke sah das noch ganz anders aus. Seit dem ikonischen siebten Serieneintrag erschienen Spiele der beliebten RPG-Reihe über Jahre exklusiv für PlayStation. Erst mit Final Fantasy XIII bediente Square Enix dann auch die seinerzeit aktuelle Xbox 360. Ein Schritt, der eigentlich schon früher hätte passieren sollen.

Gespräche trugen keine Früchte

Das verrät Ed Fries, seines Zeichens einer der Gründungsväter von Xbox, in einem Gespräch mit The Expansion Pass. Fries habe sich seinerzeit zum Ziel gesetzt, die Dominanz der PlayStation im Bereich der J-RPGs aufzulösen.

Dafür sei die Sicherung einer Marke von großer Bedeutung gewesen. „[Final Fantasy] war wirklich ganz weit oben“, erklärt Fries und spricht der Marke „Zugpferd“-Qualitäten zu. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätten Xbox-Fans sich über moderne Klassiker wie Final Fantasy X oder auch Final Fantasy XII freuen können.

Es lief aber nicht nach Plan. Laut Fries soll Square durchaus Interesse bekundet haben, gleichermaßen aber vorsichtig gewesen sein. „[Xbox] konnte nach meinem Abschied einige Deals mit Square abschließen, aber es war immer eine schwierige Diskussion, weil sie wollten, dass Sony Konkurrenz hat“ führt Fries aus. „Aber sie durften ihre Unterstützung für die Xbox nicht zu offen zeigen. Sie konnten es nicht zu offensichtlich machen, dass sie die Xbox unterstützten.“

Tidus, Vaan und Co. blieben der Xbox letztlich vorenthalten. Immerhin kam es später aber zur Zusammenarbeit mit Serienschöpfer Hironobu Sakaguchi, der gleich zwei exklusive (und gelobte) Rollenspiele für Xbox 360 produzierte – Blue Dragon und Lost Odyssey.

via Play3, The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy X, Square Enix