Steam Deck 2 in Arbeit: Valve spricht über Pläne und benennt das größte Problem

Steam Deck bekommt einen Nachfolger – irgendwann. Laut einem Bericht von IGN arbeitet Valve bereits am Steam Deck 2, ein Zeitraum für eine Veröffentlichung steht jedoch weiterhin nicht fest.

Der Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais sagte, dass sich die Entwicklung noch in einem frühen Stadium befindet, aber kontinuierlich daran gearbeitet wird. Gleichzeitig betonte er, dass das Unternehmen aus früheren Hardware-Projekten gelernt habe – vom Steam Controller über Steam Machines bis hin zum aktuellen Steam Deck.

Ein wichtiger Punkt für Valve ist dabei die Leistung. Ein bloßes Upgrade um 20 bis 50 Prozent kommt für ihn nicht infrage. Stattdessen wolle man einen deutlich spürbaren Generationssprung liefern, der den Namen „Steam Deck 2“ auch rechtfertigt. Aktuell gebe es jedoch noch keine passende Hardware-Basis im Bereich der SoCs, die diesen Anspruch erfülle.

Das ursprüngliche Steam Deck wurde 2022 auf den Markt gebracht, gefolgt von einer OLED-Version im Jahr 2023. Trotz seiner großen Beliebtheit stößt das Gerät bei modernen Spielen zunehmend an seine Grenzen – insbesondere bei anspruchsvollen Titeln und der Akkulaufzeit.

Ein genauer Termin für das Steam Deck 2 wurde nicht genannt. Klar ist aber: Valve arbeitet im Hintergrund weiter und will erst dann liefern, wenn der nächste Schritt wirklich groß genug ausfällt.

Bildmaterial: Valve