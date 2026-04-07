Shadowdrop: Ein Kult-Klassiker bekommt aus dem Nichts ein neues Spin-off spendiert

El Shaddai hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Sawaki Takeyasu hatte sich 2013 die Rechte gesichert. Vor einiger Zeit erschien das Remaster für PC-Steam und später für Switch. Die 2024 angekündigte PS5-Version ist noch nicht erschienen.

Vielleicht auch, weil Sawaki Takeyasu in der Zwischenzeit offensichtlich auch ordentlich anderweitig beschäftigt war. Crim und Takeyasu haben nämlich heute überraschend ein Sequel angekündigt und auch gleich veröffentlicht. Ein Shadowdrop also!

Takeyasu, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddai-Nachfolger The Lost Child seinen Stempel aufdrückte, verteilte die Nachricht per Twitter. Es handelt sich bei El Shaddai Zero Nine Reversi um ein Spin-off mit Reversi-Mechanik und das Spiel erscheint pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum von El Shaddai.