Shadowdrop: Ein Kult-Klassiker bekommt aus dem Nichts ein neues Spin-off spendiert

El Shaddai hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Sawaki Takeyasu hatte sich 2013 die Rechte gesichert. Vor einiger Zeit erschien das Remaster für PC-Steam und später für Switch. Die 2024 angekündigte PS5-Version ist noch nicht erschienen.
Vielleicht auch, weil Sawaki Takeyasu in der Zwischenzeit offensichtlich auch ordentlich anderweitig beschäftigt war. Crim und Takeyasu haben nämlich heute überraschend ein Sequel angekündigt und auch gleich veröffentlicht. Ein Shadowdrop also!
Takeyasu, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddai-Nachfolger The Lost Child seinen Stempel aufdrückte, verteilte die Nachricht per Twitter. Es handelt sich bei El Shaddai Zero Nine Reversi um ein Spin-off mit Reversi-Mechanik und das Spiel erscheint pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum von El Shaddai.
Reversi ist ein uraltes Strategiespiel, dessen Mechanik aufgrund ihrer Einfachheit und taktischen Tiefe häufig in Videospielen adaptiert wird. Das Kernprinzip besteht darin, gegnerische Steine durch Einkesseln umzudrehen. So funktioniert auch El Shaddai Zero Nine Reversi, dass die Mechanik allerdings noch erweitert. So gibt es auf den Spielsteinen Zahlen von 1 bis 9, welche die Lebenspunkte verdeutlichen.
Story-Modus mit neuen Hintergründen
Das Spiel verfügt auch über einen Story-Modus, in dem SpielerInnen nach und nach die Geschichte freischalten. Laut Takeyasu folgt das Spiel der Geschichte von Lucifel, der nach Abschluss seiner Reise mit Enoch dem Erzengel Michael in einer Partie Reversi gegenübersteht, mit dem Auftrag, Ordnung in die vom Chaos heimgesuchte Welt zu bringen.
Takeyasu deutet an, so berichtet es Automaton Media, dass es möglicherweise einige neue Details über Hintergründe von Story und Charakteren aus El Shaddai zu entdecken gibt. Ein Reversi-Game als Comeback von El Shaddai? Das hatten Fans wohl nicht auf dem Zettel. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass das Spiel als Shadowdrop für Mobilgeräte veröffentlicht wird. El Shaddai: Zero Nine Reversi ist jetzt bei Google Play und im Appstore erhältlich.
via Automaton Media, Bildmaterial: El Shaddai: Ascension of the Metatron, Crim
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