Pokémon Pokopia dominiert weiter und die Switch 2 knackt dicken Meilenstein in Japan

Wir sind euch noch die aktuelle Auswertung zu den japanischen Verkaufscharts der Woche vom 30. März bis zum 5. April 2026 schuldig und wollen dies hiermit nachholen. Es war allerdings eine Woche ohne große Überraschungen, ganz so wie die Vorwoche.

Pokémon Pokopia verkauft sich weiterhin auf einem hohen Niveau und kann mit 45.484 verkauften Einheiten ziemlich locker die Spitze verteidigen. Dahinter reihen sich die Evergreens mangels potenter Neueinsteiger ein: Mario Kart World und Minecraft.

Ansonsten ist Software-seitig nicht viel passiert und die Hardware-Charts sind auch nur auf den zweiten Blick spannend. Die Switch 2 ist mit 59.543 Einheiten natürlich weiterhin die stärkste Konsole. Doch diese knapp 60.000 Einheiten bedeuten auch, dass die Switch 2 die Schallmauer von 5 Millionen Konsolen in Japan geknackt hat.

Nicht einmal ein Jahr nach dem Verkaufsstart im Juni 2025 hat die Switch 2 damit in Japan schon die derzeitigen Lifetime-Sales der Base-PS5 (aktuell 5,91 Millionen) in Reichweite. Game Data Library weiß: Die Switch 2 ist die Konsole, die den Meilenstein von 5 Millionen in Japan am schnellsten erreichte.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 45.484 (867.171) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 8.131 (2.888.474) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.186 (4.182.507) [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection – 4.956 (23.194) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.710 (8.415.833) [SW2] Monster Hunter Stories 3 (Capcom, 03/13/26) – 4.588 (58.077) [SW2] Super Mario Bros. Wonder + Bellabel Park – 4.324 (14.482) [NSW] Pokémon Feuerrot & Blattgrün (Download Card) – 4.146 (15.292) [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 3.812 (40.185) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3.706 (98.786)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 59.543 (5.011.059)

PS5 Digital – 12.141 (1.248.515)

Switch OLED – 7.468 (9.526.329)

Switch Lite – 4.807 (6.903.964)

Switch – 4.067 (20.271.045)

PS5 Pro – 840 (341.548)

PlayStation 5 – 558 (5.910.474)

Xbox Series X – 525 (325.952)

Xbox X Digital – 278 (29.362)

Xbox Series S – 129 (341.622)

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo