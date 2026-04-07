Narutos echtes „Konoha Land“ ist eröffnet – und es ist gar nicht so weit weg, wir ihr denkt

In Südfrankreich wurde am Wochenende das verborgene Dorf Konoha eröffnet – im Freizeitpark Parc Spirou Provence. Das Areal von 1,5 Hektar bietet mehrere Attraktionen und Schauplätze aus dem Anime, die es ausschließlich hier zu erleben gibt. Dazu gehört eine Achterbahn im Kyubi-Design, ein Rotations-Fahrgeschäft, mehrere Essensstände – natürlich auch Ramen – und das Büro des Hokage.

Eine der zwei Hauptattraktionen ist die Achterbahn „Kyūbi Unchained“ im Design des entfesselten Neunschwänzigen. Sie ist über 1 km lang, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h und besitzt einen 30-Meter-Abfall. Die zweite große Attraktion, das „Rasengan Chakra Rotation“, lässt euch nicht nur das Chakra in den Kopf steigen. Vier drehende Arme halten Gondeln mit insgesamt 32 Sitzplätzen.

Ins Büro des Hokage

Dazu wurden auch Teile des Konoha-Dorfes nachgebaut. Das Konoha-Tor, das Prüfungsgebiet der Chunin-Prüfung und die 10 lebensgroßen Charakter-Statuen warten darauf, erkundet zu werden und dienen als Fotospots für einzigartige Fotos.

Als weitere Schauplätze aus dem Anime gibt es das Hokage-Denkmal und das Büro des Hokage, den Trainingsplatz von Team Kakashi mit den drei bekannten Holzpfosten und das Ichiraku Ramen sowie einen Dango-Shop.

„Mit der immersiven Erfahrung NARUTO – Konoha Land nimmt die besondere Verbindung, die durch die Originalgeschichte geschaffen wurde, nun physische Form an. Wir rufen Fans aus aller Welt dazu auf, an diesem einmaligen Abenteuer teilzunehmen – wir versprechen euch ein unvergessliches Erlebnis. Schließlich möchten wir unseren herzlichen Dank und unsere Wertschätzung an Masashi Kishimoto, den Schöpfer dieser wunderbaren Geschichte, ausdrücken“, so der Parkbetreiber.

Der Eintritt in den Freizeitpark Parc Spirou Provence kostet für Kinder bis 10 Jahre 33 Euro, für Erwachsene 39 Euro. Ein Kombiticket für den Park und angeschlossenen Wasserpark ist verfügbar. Wer sich überlegt, den Park zu besuchen, kann es mit einem Ausflug an die Küstenstadt Marseille oder Montpellier mit charmanter Altstadt in Strandnähe kombinieren. Ein Flug von Frankfurt in diese Städte dauert knapp zwei Stunden. Der Park ist von dort aus innerhalb von etwa zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

via Naruto Official, Parc Spirou, Bildmaterial: Studio Pierrot