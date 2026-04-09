Mario Galaxy: Kinofilm sorgt auch in den deutschen Games-Charts für ordentlich Auftrieb

Resident Evil Requiem meldet sich zurück in den deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Auch, weil es anders als in den Vorwochen (Pokémon Pokopia, Monster Hunter Stories 3 oder Crimson Desert) keine starken Neueinsteiger gab.

So schnappt sich Resident Evil Requiem die Spitze der Auswertungen für PS5 und Xbox Series. Auf PS5 landen Crimson Desert und Life is Strange: Reunion dahinter. Auf Xbox landet Requiem dank der Deluxe Steelbook Edition (Rang eins) und der Standard-Variante (zwei) sogar eine Doppel-Pole.

Für die plattformübergreifende Spitze reicht es für Resident Evil Requiem trotzdem nicht. Hier zieht die Switch-Sammlung Super Mario Galaxy Collection an die Spitze, das Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe und Pokémon Pokopia hinter sich lässt. Da hat der Kino-Auftritt also ordentlich Buzz erzeugt.

Die Galaxy Collection führt folgerichtig auch die „Switch 1“-Charts an, hier vor Vorwochensieger Minecraft. In den „Switch 2“-Rankings geht wie in der Vorwoche Pokémon Pokopia vor Super Mario Bros. Wonder ins Ziel.

Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo