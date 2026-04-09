James Bond startet auf Switch 2 später und auf PS5 mit einem limitierten DualSense

007 First Light erscheint doch nicht gleichzeitig auf allen Plattformen. Während die Veröffentlichung für PS5, Xbox Series und PC weiterhin am 27. Mai 2026 festgehalten wird, müssen sich Besitzer der Nintendo Switch 2 länger gedulden.

IO Interactive hat offiziell bestätigt, dass sie die „Switch 2″-Version des neuen James Bond-Abenteuers auf einen späteren Zeitpunkt im Sommer verschoben haben. Ein konkretes Datum wurde seitens des Studios bislang nicht genannt.

Ursprünglich war geplant, alle Versionen zeitgleich zu veröffentlichen. Im Dezember hat IO Interactive die ursprünglich für März geplante Veröffentlichung verschoben. Nun folgt eine weitere Anpassung – allerdings ausschließlich für Nintendos neue Konsole.

Die Gründe für die Verzögerung wurden nicht konkret genannt. In einem Statement betonte das Studio lediglich, dass man SpielerInnen auf allen Plattformen das „bestmögliche Erlebnis“ bieten wolle. Es ist anzunehmen, dass die „Switch 2“-Version mehr Zeit für technische Optimierungen benötigt.

Gleichzeitig stellte man mit Sony einen DualSense in einer Limited Edition zum Spiel vor. Der „stylische neue Controller“ sei inspiriert „von James Bonds Kult gewordenem Codenamen und seiner Waffe“ und ist ab dem 17. April vorbestellbar.

Der Controller:

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment, 007 First Light, IO Interactive