Es gibt jetzt LEGO-Pokémon, aber auch Nanoblock lebt weiter mit neuen Kanto-Startern

Inzwischen gibt’s LEGO zu Pokémon. Aber das bedeutet nicht, dass Nanoblock gestorben sind. Die insbesondere in Asien sehr beliebten und in Japan beheimateten Mini-Klemmbausteine gehen häufiger Kollaborationen mit bekannten Marken ein.

Diesmal ist es – einmal mehr und passend zum ebenfalls im „blockigen Look“ daherkommenden Pokémon Pokopia – die Pokémon-Marke. Hersteller Kawada hat eine Reihe von neuen Nanoblock-Schlüsselanhängern angekündigt, die fertig aufgebaute Modelle der Kanto-Starter Bisasam, Glumanda, Schiggy und Pikachu zeigen.

Sie erscheinen in Japan am 23. Mai 2026 als Teil der n-fig-Reihe. Jeder Schlüsselanhänger wird 1.320 Yen (etwa 7,15 Euro) kosten. Da Kawada seine Nanoblock-Sets über verschiedene Händler weltweit verkauft – etwa Amazon* – und die Originalsets zu allen vier Pokémon überall verfügbar sind, darf man hoffen, dass die Schlüsselanhänger nach Mai 2026 auch international erscheinen.

Die Nanoblock-Schlüsselanhänger basieren zum Großteil auf den bereits erhältlichen Pokémon-Sets. Glumanda und Pikachu sind mit 47 mm Höhe die größten Modelle, während Bisasam mit 32 mm das kleinste ist. Zu jedem Schlüsselanhänger gibt es neben dem Pokémon auch einen kleinen, nicht ganz runden Pokéball aus Nanoblocks.

Pokémon und Pokéball sind jeweils mit Karabinerhaken befestigt, sodass sie auch separat ohne Schlüsselanhänger genutzt werden können. Falls ihr sicher gehen wollt, bleibt der Import. Bei Meccha-Japan, Experte für ausgefallenes japanisches Merchandise, könnt ihr euch schon eine Erinnerung* für die neue n-fig-Serie einrichten. Dort erhaltet ihr mit dem Coupon „JPGA10“ derzeit auch 10 USD Rabatt auf euren Warenkorb im Wert von mindestens 60 USD. Der Coupon ist bis zum 14. April gültig.

Die Bilder:

via Siliconera, Bildmaterial: Kawada