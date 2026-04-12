Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Ereban: Shadow Legacy.

Ereban: Shadow Legacy (PS5, Xbox Series) – 9/9/8/8 [34/40]

Opus Magnum: Complete Edition (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Pilo and the Holobook (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Incantation (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/7/6/7 [28/40]

Sp(L/R)ite (Switch) – 5/7/6/6 [24/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Ereban: Shadow Legacy, Baby Robot Games, Selecta Play