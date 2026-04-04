Sogar Japaner sind ungehalten: Fans sind enttäuscht vom „Tales of“-Projekt zum 30. Geburtstag

In diesem Jahr wird sich die Veröffentlichung von Tales of Arise zum fünften Mal jähren. „Tales of“-Fans sehnen sich nach einem neuen Spiel, aber man kann kaum behaupten, dass es ruhig um die traditionsreiche Serie geworden ist. Remaster beschäftigen die Community.
Der Durst nach neuen Inhalten bleibt aber ungestillt. Da kam der Teaser vom renommierten Studio ufotable im Februar gerade recht. Das Animationsstudio steckt unter anderem hinter der Anime-Adaption von Tales of Zestiria the X und hatte ein Projekt zum 30. Geburtstag der Serie angedeutet. Jetzt wissen wir mehr.
Das Studio hat jetzt zwei Projekte dazu enthüllt: ein Illustrationsprojekt und ein Konzert in Japan. Das erste Projekt soll zur Feier von „Tales of“ insgesamt 188 neue „Illustrationen im Anime-Stil“ bieten – sowohl in realistischer Größe als auch im Chibi-Style.
Dabei sollen Charaktere aus allen Spielen der Hauptreihe als Motive dienen. Unterstützt wird ufotable dabei von Production I.G. und als die Hauptillustratoren wurden Akira Matsushima und Tokuyuki Matsutake vorgestellt.
Das Konzert wird am 17. Mai in Tokushima, Japan stattfinden und sich vor allem auf Tales of Zestiria the X konzentrieren, das in diesem Jahr zufällig auch zehn Jahre alt wird. Unter der Leitung von Go Shiina soll eine Band auftreten, ebenso wie verschiedene Künstler, die Titelsongs für die Anime-Serie beigesteuert haben, darunter FLOW, Minami und fhana.
Insgesamt wahrscheinlich nicht die Ankündigung, auf die viele „Tales of“-Fans gehofft haben. Unter der Ankündigung des extra eingerichteten, japanischen Twitter-Accounts zum Projekt zeigen sich sogar etliche japanische Fans ungewohnt ungehalten.
via RPGsite, Siliconera, Bildmaterial: ufotable
6 Kommentare
Ach, was, man kann nicht enttäuscht werden, wenn man von Anfang an eh nur das Minimum erwartet hat!
Und wenn man es so macht und immer nur das Minimum von dem Franchise und aktuell momentan leider auch Bandai Namco erwartet...
dann, ähm, werden sie irgendwie immer noch einen Weg finden, einen zu enttäuschen, fürchte ich!
Finde es traurig was aus Tales geworden ist seit Baba weg ist.
Konnte es früher nie erwarten bis ein Teil kam und hab sogar die japanischen Version immer gekauft auch wenn ich kein Wort verstanden habe, da sieht man wie vernarrt ich in die Serie war und jetzt könnten mir die meisten News nicht egaler sein.
Die Erwartungen bzgl. Bamco und Tales of liegen bei mir nun schon länger so niedrig, dass ich schon fast nen Loch graben müsste, aber sie schaffen es trotzdem immer... halt noch darunter zu liegen 😕 Es ist wirklich schade wie es momentan mit der IP läuft.
Klar Konzerte sind cool und auch für schöne Illus bin ich immer offen, aber hats dafür jetzt wirklich nen Teaser gebraucht, der Erwartungen auf mehr schürt?
Wenn BN hier tatsächlich Freudensprünge seitens der Fans erwartet haben sollte, unterstelle ich, dass man sich dort in ein Paralleluniversum verabschiedet hat, das jenseits der Fanbase vor sich hin existiert. Konzerte und Illustrationen sind ja nett aber definitiv zu wenig, wenn eine IP seit gut viereinhalb Jahren nichts Neues hervorgebracht hat und diesbezüglich aktuell noch nicht mal eine Ankündigung vorliegt - zumindest zu einer solchen hätte man sich zum 30jährigen hinreißen lassen können.
Also ich sehe es wie Psycake, wenn man keine hohe Erwartung hat, wird man auch nicht so enttäuscht und was nutz mir das in Japan ein Konzert stattfindet, wenn ich in Deutschland bin und zum Thema die Tales of Fans, wenn sogar die japanischen Fans mittlerweile ihren Unmut zeigen hat, das was zu bedeuten mein Ratschlag an Bandai Namco schmeißt den Clown Tomizawa raus und holt Hideo Baba gefälligst zurück egal was das kosten sollte und am besten kann auch gleich der Präsident von Bandai Namco seine Sachen backen und gemeinsam mit Tomizawa den Abflug machen