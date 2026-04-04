Sogar Japaner sind ungehalten: Fans sind enttäuscht vom „Tales of“-Projekt zum 30. Geburtstag

In diesem Jahr wird sich die Veröffentlichung von Tales of Arise zum fünften Mal jähren. „Tales of“-Fans sehnen sich nach einem neuen Spiel, aber man kann kaum behaupten, dass es ruhig um die traditionsreiche Serie geworden ist. Remaster beschäftigen die Community.

Der Durst nach neuen Inhalten bleibt aber ungestillt. Da kam der Teaser vom renommierten Studio ufotable im Februar gerade recht. Das Animationsstudio steckt unter anderem hinter der Anime-Adaption von Tales of Zestiria the X und hatte ein Projekt zum 30. Geburtstag der Serie angedeutet. Jetzt wissen wir mehr.

Das Studio hat jetzt zwei Projekte dazu enthüllt: ein Illustrationsprojekt und ein Konzert in Japan. Das erste Projekt soll zur Feier von „Tales of“ insgesamt 188 neue „Illustrationen im Anime-Stil“ bieten – sowohl in realistischer Größe als auch im Chibi-Style.

Dabei sollen Charaktere aus allen Spielen der Hauptreihe als Motive dienen. Unterstützt wird ufotable dabei von Production I.G. und als die Hauptillustratoren wurden Akira Matsushima und Tokuyuki Matsutake vorgestellt.

Das Konzert wird am 17. Mai in Tokushima, Japan stattfinden und sich vor allem auf Tales of Zestiria the X konzentrieren, das in diesem Jahr zufällig auch zehn Jahre alt wird. Unter der Leitung von Go Shiina soll eine Band auftreten, ebenso wie verschiedene Künstler, die Titelsongs für die Anime-Serie beigesteuert haben, darunter FLOW, Minami und fhana.

Insgesamt wahrscheinlich nicht die Ankündigung, auf die viele „Tales of“-Fans gehofft haben. Unter der Ankündigung des extra eingerichteten, japanischen Twitter-Accounts zum Projekt zeigen sich sogar etliche japanische Fans ungewohnt ungehalten.

via RPGsite, Siliconera, Bildmaterial: ufotable