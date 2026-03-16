PS5 ist außen vor: Square Enix sorgt für Ärger unter PlayStation-Fans

Nachdem es bereits seit Monaten für Nintendo Switch 2 erhältlich ist, ist Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster nun ganz plötzlich auch für PCs und Xbox Series erschienen. Eine Version für PlayStation 5 wurde bislang jedoch nicht angekündigt, was aktuell für Diskussionen unter Sony-Fans sorgt.

Der Hintergrund: Square Enix hatte zuletzt mehrfach betont, künftig stärker auf eine Multi-Plattform-Strategie setzen zu wollen. Diese Entscheidung folgte unter anderem auf die Großprojekte von Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth, die zunächst exklusiv für PlayStation 5 erschienen.

Final Fantasy XIV galt als der große Startschuss für diese neue Ausrichtung und erschien Anfang 2024 für Xbox. Es folgten unter anderem Portierungen der oben genannten Spiele, weitere Games erschienen gleich zum Launch für alle großen Plattformen.

Umso mehr wundern sich jetzt einige SpielerInnen darüber, dass ausgerechnet ein aktueller Port wie Bravely Default HD zwar für Xbox und PC angekündigt wurde, eine PS5-Version aber bisher fehlt. Alles nur eine Einbahnstraße?

In sozialen Netzwerken verweisen Fans allerdings auf weitere Titel aus dem Square-Enix-Katalog, die ebenfalls nicht für die PlayStation 5 erschienen sind. Dazu zählen etwa Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, Harvestella sowie Dragon Quest Treasures.

Bravely Default mag sich derzeit wie ein Einzelfall anfühlen, ist es aber nicht. Es erinnert an das originale Octopath Traveler, der zuerst 2018 für Switch erschienen ist. Es erhielt 2021 eine Xbox-Version. PlayStation-Fans mussten bis 2024 warten. Eine spätere Umsetzung von der „Bravely Default“-Neuauflage ist also nicht ausgeschlossen, auch wenn Square Enix dazu bislang keine Stellung genommen hat.

via Eurogamer, Bildmaterial: Square Enix