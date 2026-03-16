PS5 ist außen vor: Square Enix sorgt für Ärger unter PlayStation-Fans

Nachdem es bereits seit Monaten für Nintendo Switch 2 erhältlich ist, ist Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster nun ganz plötzlich auch für PCs und Xbox Series erschienen. Eine Version für PlayStation 5 wurde bislang jedoch nicht angekündigt, was aktuell für Diskussionen unter Sony-Fans sorgt.
Der Hintergrund: Square Enix hatte zuletzt mehrfach betont, künftig stärker auf eine Multi-Plattform-Strategie setzen zu wollen. Diese Entscheidung folgte unter anderem auf die Großprojekte von Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth, die zunächst exklusiv für PlayStation 5 erschienen.
Final Fantasy XIV galt als der große Startschuss für diese neue Ausrichtung und erschien Anfang 2024 für Xbox. Es folgten unter anderem Portierungen der oben genannten Spiele, weitere Games erschienen gleich zum Launch für alle großen Plattformen.
Umso mehr wundern sich jetzt einige SpielerInnen darüber, dass ausgerechnet ein aktueller Port wie Bravely Default HD zwar für Xbox und PC angekündigt wurde, eine PS5-Version aber bisher fehlt. Alles nur eine Einbahnstraße?
In sozialen Netzwerken verweisen Fans allerdings auf weitere Titel aus dem Square-Enix-Katalog, die ebenfalls nicht für die PlayStation 5 erschienen sind. Dazu zählen etwa Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, Harvestella sowie Dragon Quest Treasures.
Bravely Default mag sich derzeit wie ein Einzelfall anfühlen, ist es aber nicht. Es erinnert an das originale Octopath Traveler, der zuerst 2018 für Switch erschienen ist. Es erhielt 2021 eine Xbox-Version. PlayStation-Fans mussten bis 2024 warten. Eine spätere Umsetzung von der „Bravely Default“-Neuauflage ist also nicht ausgeschlossen, auch wenn Square Enix dazu bislang keine Stellung genommen hat.
via Eurogamer, Bildmaterial: Square Enix
1 Kommentar
Und hier kann man ja auch ein Muster erkennen. Das sind allesamt Spiele, die Konsolen-Exklusiv auf Switch erhältlich sind. Das gleiche gilt ja auch weiterhin für BD2. Dass man jetzt Teil 1 auf Xbox und PC veröffentlicht hat, wird wohl denke ich mit irgendwelchen Deals zu tun haben, die zwischen Nintendo, Square Enix und Microsoft ablaufen. Für uns völlig undurchsichtig, was da los ist aber in so eine Richtung wird es wohl gehen. Dass das Remaster nun auf Xbox und PC erschienen ist, ist aber anders als bei den hier genannten Titeln, die neben Switch nur für PC (im Falle von Paranormasight auch Mobile-Geräte) erschienen sind. Insofern kann man sich wohl sicher sein, genau wie beim ersten Octopath Traveler, wird in einiger Zeit auch ein PC-Port erscheinen.
Bei Harvestella muss man sich aber auch fragen, wie viel Sinn hier noch ein Port für PlayStation-Systeme machen würde. Das Spiel ist im Zuge dieses völligen Release-Overkills vor einigen Jahren erschienen, also zu der Zeit, als man komplett ohne Sinn und Verstand Spiele rausgeknallt hat in monatlichen Abständen und sich selbst kannibalisiert hat. Neue IP's wie Harvestella und The DioField Chronicle sind da direkt baden gegangen. Ich glaube, das ist eher eine Ära, die Square Enix gerne vergessen möchte. Etwas kurios, dass ich gestern etwas ähnliches zu Final Fantasy XIII geschrieben habe Aber die Situation hier ist nochmal ne andere, FFXIII, zumindest die ersten beiden Spiele, waren relativ erfolgreich.