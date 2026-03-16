Producer macht neugierig: „Bananza“ könnte Ideen für das nächste Spiel der Mario-Macher liefern

Donkey Kong Bananza trägt unverkennbar die Handschrift des Teams hinter Super Mario Odyssey. Viele der Mechaniken, Ideen und Designphilosophien erinnern stark an Marios letztes großes 3D-Abenteuer. Nun gibt es Hinweise darauf, dass sich dieses Prinzip auch in Zukunft fortsetzen könnte.

Bananza als Ideengeber für das nächste Nintendo-Spiel

Kürzlich deutete Produzent Kenta Motokura an, dass Ideen aus Donkey Kong Bananza möglicherweise bereits Hinweise auf das nächste große Projekt von Nintendo Entertainment Planning & Development – oft mit „Nintendo EPD“ abgekürzt – liefern könnten.

Im Gespräch mit GamesRadar während der Game Developers Conference in San Francisco erklärte Motokura, dass sich ein ähnliches Phänomen wiederholen könnte wie beim Übergang von Super Mario Odyssey zu Donkey Kong Bananza. Einige der Ideen, die während der Entwicklung von Bananza entstanden sind, könnten demnach bereits als Inspiration für das nächste Spiel dienen.

Motokura dazu wörtlich: „Ich gehe davon aus, dass einige Ideen aus ‚Donkey Kong Bananza‘ auch für unser nächstes Projekt als Anregung dienen werden.“

Als Bananza erstmals angekündigt wurde – noch bevor die neue Nintendo-Hardware überhaupt erschienen war – vermuteten viele Fans bereits, dass das Team hinter Super Mario Odyssey verantwortlich ist. Was später auch bestätigt wurde. Der erste Trailer zeigte mehrere Elemente, die stark an Odysseys Spielprinzip erinnerten, wenn auch mit einem klaren Donkey-Kong-Twist.

Fans hoffen auf das nächste 3D-Mario

Konkrete Details zum nächsten Projekt wollte Motokura zwar nicht verraten. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass das Ziel des Teams weiterhin sei, Spiele zu entwickeln, die sich für Spielerinnen und Spieler frisch und neu anfühlen.

Das macht es aktuell schwer einzuschätzen, welche Ideen aus Bananza tatsächlich übernommen werden könnten. Dennoch sorgt die Aussage in der Community bereits für Spekulationen – viele Fans hoffen, dass das nächste große Projekt des Studios ein neues 3D-Abenteuer rund um Mario sein könnte. Welche Ideen aus Donkey Kong Bananza könntet ihr euch für das nächste Spiel vorstellen?

via The Gamer, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo