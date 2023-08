Mimimi Games zieht die Reißleine: Shadow Gambit war das letzte Spiel des deutschen Studios

Gerade wird wieder angeregt über die Games-Förderung in Deutschland diskutiert, da zieht eines der prominentesten deutschen Studios die Reißleine. Mimimi Games macht Schluss – nur kurz nach der Veröffentlichung des Stealth-Taktik-Spiels Shadow Gambit: The Cursed Crew. Es wird das letzte Spiel des Studios gewesen sein, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Der Grund dafür ist menschlich: Einen weiteren anstrengenden Entwicklungszyklus möchte man sich nicht zumuten. „[…] Die Arbeit an immer ehrgeizigeren Spielen in den letzten anderthalb Jahrzehnten [hat] einen hohen persönlichen Tribut für uns und unsere Familien gefordert. […] Wir [haben] beschlossen, dass es an der Zeit war, unserem Wohlbefinden Vorrang zu geben und die Notbremse zu ziehen, anstatt uns auf einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus einzulassen“, so Mimimi Games, die zuvor Shadow Tactics, Desperados III und The Last Tinker entwickelt haben.

„Der erhöhte finanzielle Druck und das Risiko wurden untragbar. Hinzu kommt, dass jedes Mal, wenn unsere Spiele kurz vor der Veröffentlichung standen und endlich Spaß machten, ein neuer Kampf um die Finanzierung der folgenden Projekte begann, sodass dies ein ständiger Kreislauf war“, heißt es weiter.

Mit der Produktion eines „neuen großen Spiels“ wolle man deshalb nicht beginnen, wohl aber Shadow Gambit weiterhin unterstützen. Man arbeite an einem Patch und an einem großen Content-Drop im Jahresverlauf. In den nächsten Monaten wolle man das Studio dann herunterfahren und alles in der Macht stehende tun, um alle „Mimimis“ woanders in der Branche unterzubringen.

