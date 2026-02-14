Zwischen Bad Bunny und KPop Demon Hunters: Clair Obscur stürmt Album-Charts in Europa

Nach der doch vielerorts als leicht überzogen geführten KI-Debatte um Clair Obscur: Expedition 33 geht es jetzt zurück zu den Feierlichkeiten. Bei The Game Awards 2025 räumte der Sandfall-Hit auch die Auszeichnung für den „Best Score“ ab.

Nur folgerichtig platziert sich der Soundtrack jetzt nach der physischen Veröffentlichung entsprechend in den weltweiten Charts. Zuvor war der Soundtrack in dieser Woche auf Vinyl und CDs bei Black Screen Records* erschienen.

In den deutschen Album-Charts steigt der Soundtrack auf Rang 2 ein, direkt hinter Bad Bunny und vor Alben von Sophia, Taylor Swift und KPop Demon Hunters. Es ist der bisher höchste Einstieg eines Videospiel-Albums hierzulande.

Wie das Label Laced Records mitteilt, erreicht das Album in Frankreich und UK sogar den ersten Platz der „Physical Albums“ und „Vinyl Albums“-Charts – es sei demnach der erste Videospiel-Soundtrack, dem dieses Kunststück gelingt.

Nach ersten Konzerten in Frankreich geht Clair Obscur in diesem Jahr in weiteren Ländern auf Konzerttour. Die beiden Konzerte „A Painted Symphony“ in Berlin im März sind bereits ausverkauft.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive