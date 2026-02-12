Hideo Kojima und Schöpfer von Call of Duty dachten über einen „Metal Gear“-Shooter nach

Vor einigen Wochen kam Vince Zampella, seines Zeichens Schöpfer von Call of Duty und Gründer von Respawn Entertainment, tragisch ums Leben. Nun würdigte man den Branchenveteran im Rahmen der DICE Summit, bei der zahlreiche führende Köpfe der Industrie zusammenkamen.

Neben Todd Howard, Randy Pitchford oder auch Ted Price, nutzte auch Hideo Kojima den Anlass, um von seinem persönlichen Bezug zu Zampella zu erzählen. Dabei kam auch ein möglicher „Metal Gear“-Shooter zur Sprache.

Wie Game File berichtet, erklärte Kojima im Zuge einer aufgezeichneten Nachricht, dass Zampella ihm mit wertvollen Ratschlägen zur Seite stand – insbesondere, als Kojima sich von Konami trennte.

Zampella habe sich immerhin in einer ähnlichen Situation befunden, als er Infinity Ward verließ. Kojima fährt in seiner Nachricht damit fort, den Einfluss von Call of Duty und Medal of Honor auf die Branche zu loben.

Besonders spannend: Kojima habe seinerzeit Gespräche mit Zampella darüber geführt, einen Shooter mit „Metal Gear“-Kontext zu entwickeln. Eine Kooperation, aus der nichts wurde, widmete sich Kojima mit der Gründung seines eigenen Studios doch der „Death Stranding“-Marke. Interessant ist die Vorstellung aber dennoch, wenn man sich die jeweilige Expertise der beiden Branchengrößen vor Augen führt.

via The Gamer, Bildmaterial: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Konami