Das „Parasite Eve“-inspirierte .45 Parabellum Bloodhound nähert sich seinem Launch

Das „Parasite Eve“-inspirierte .45 Parabellum Bloodhound nähert sich seiner Veröffentlichung. Wie Entwickler Sukeban Games, die Macher hinter VA-11 HALL-A, mitgeteilt haben, sei das Spiel inzwischen „content complete“.

Wenn alles gut gehe, werde man in wenigen Monaten den konkreten Termin verkünden können. In einem Blogbeitrag zeigte man einige neue Screenshots zu .45 Parabellum Bloodhound.

Der actionlastige Titel ist ein spielerischer Mix aus Real-Time-Spielsequenzen und rundenbasierten Gameplay-Elementen. „Die Ursprünge des Kampfsystems gehen natürlich auf ein persönliches Lieblingsspiel von mir zurück: Parasite Eve, aber da hören die Vergleiche auf“, so Entwicklerin Entwickler kiririn51 einst zur Ankündigung.

Die Geschichte handelt von Reila Mikazuchi, einer Killermaschine, die aus der Depression heraus versucht, ihr Leben neu zu gestalten, indem sie das tut, was sie am besten kann. Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier.

via RPGsite, Bildmaterial: .45 PARABELLUM BLOODHOUND, Sukeban Games