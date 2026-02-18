Jetzt auch für PS5: Jubiläums-Update zu Avowed bringt New Game Plus und neue Inhalte

Ab sofort ist Avowed von Obsidian Entertainment auch für PlayStation 5 verfügbar. Der Plattform-Launch wird von einem umfangreichen Jubiläums-Update begleitet, das allen Spielerinnen und Spielern plattformübergreifend zur Verfügung steht.

Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung spendiert Obsidian dem Fantasy-Rollenspiel zahlreiche neue Inhalte. Dazu zählen drei zusätzliche spielbare Rassen, welche die Charaktererstellung erweitern, sowie die Möglichkeit, das Aussehen des eigenen Charakters im Party Camp nachträglich anzupassen.

Mit New Game Plus könnt ihr einen neuen Durchlauf mit eurem bestehenden Helden starten und dabei zusätzliche Modifikatoren aktivieren, um das Spielerlebnis individuell anzupassen.

Neu sind auch der Waffentyp Langstab, ein Fotomodus sowie Verbesserungen an der Benutzerführung und Komfortfunktionen. Viele Anpassungen basieren laut Entwickler direkt auf Community-Feedback der vergangenen Monate.

Auf in die Living Lands

Avowed entführt euch in die geheimnisvollen Living Lands, eine Welt voller uralter Magie, politischer Spannungen und moralischer Grauzonen. Ob im Nahkampf, mit Fernkampfwaffen oder mächtigen Zaubern: Der Verlauf der Geschichte und das Schicksal ganzer Regionen werden durch eure Entscheidungen beeinflusst.

Avowed ist neben der PlayStation 5 weiterhin für Xbox Series, PCs via Steam und Battle.net, Xbox Cloud Gaming sowie auf ROG-Xbox-Ally-Geräten verfügbar. Zudem ist das Spiel Teil des Xbox Game Pass Ultimate und des PC Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere. Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr in unserem Test zu Avowed erfahren, ob uns der Titel vor einem Jahr begeistert hat.

Die inzwischen komplette Roadmap:

Bildmaterial: Avowed, Microsoft, Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment