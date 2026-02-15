Neuer Termin: Das neue „The Seven Deadly Sins“-RPG erscheint im März zuerst für PS5 und PCs

Eigentlich sollte The Seven Deadly Sins: Origin schon seit Januar erhältlich sein. Netmarble hatte die Veröffentlichung aber eine gute Woche vor dem Launch auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund war Feedback aus dem Beta-Test zu Free-to-play-RPG, welches man noch umsetzen wollte.

Zu den Schwachstellen zählten demnach eine teils träge Steuerung, eine als zu hoch empfundene Schwierigkeit, ein langsames Kampftempo sowie eine komplexe Menüstruktur gezählt. Laut Entwickler erforderten viele dieser Punkte tiefgreifende Systemanpassungen statt einfacher Feinjustierungen.

Jetzt hat man offensichtlich angepasst: Mit dem 16. März (PS5 und PCs) teilte man einen neuen Termin für die Anime-Adaption mit. Eine Woche später, am 23. März, erscheint das Spiel dann noch für Mobilgeräte. „Unser Entwicklungsteam hat sich voll und ganz der Verbesserung der Gesamtqualität des Spiels verschrieben, damit wir unsere Star Guardians so schnell wie möglich treffen können“, heißt es in einem Update.

„Infolgedessen wird The Seven Deadly Sins: Origin in einem stärkeren und ausgefeilteren Zustand zurückkehren, und wir freuen uns darauf, es bald mit Ihnen zu teilen“, so die Macher.

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble