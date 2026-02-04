Sony patentiert KI-generierte Podcasts, die von PlayStation-Helden gesprochen werden

Sony möchte offenbar näher an seinen Fans sein. Schon im Juli 2024 reichte man das Patent „LLM-Based Generative Podcasts for Gamers“ ein, welches vor wenigen Tagen das Licht der Öffentlichkeit erblickte.
„Videospiel-Plattformen sind derzeit nicht in der Lage, Spielern einzigartige und gezielte Inhalte bereitzustellen, um sie über Dinge zu informieren, die auf der Plattform passieren“, heißt es in dem Patent. „Derzeit gibt es keine geeigneten Lösungen für das vorgenannte, computerbezogene technologische Problem.“ Bald schon.
Der persönliche Podcast bereitet eure Spielgewohnheiten auf
Ziel des Patents ist es, „einen Podcast mit Neuigkeiten zu den Daten zu erzeugen, wobei der Podcast die Nachrichten mit der Stimme einer Videospielfigur präsentiert, die aus einem vom Spieler gespielten Videospiel stammt.“ Die Idee ist wie folgt.
Regelmäßig soll ein persönlicher Podcast generiert werden, der im Homescreen per Meldung angezeigt wird. Dieser soll mit den Stimmen der Figuren gesprochen werden, die ihr mögt oder deren Spiel ihr gerade spielt. Möglich ist auch, dass diese einen Gast aus einem anderen Spiel zu Besuch hat – und zusammen über eure Spiele-Skills reden.
Die Daten für den Podcast sollen vor allem aus dem kommen, was die Konsole bereits sammelt: Spielsitzungen und deren Dauer, Freundeslisten, Online-Matches und kürzlich freigespielte Erfolge. Wenn ein Freund beispielsweise eine seltene Trophäe erhält, kann das auch in deinem persönlichen Podcast ein Thema werden.
Witze auf Kosten des Spielers
In einem Beispiel sieht der Spieler zwei KI-Hosts, die den Podcast präsentieren. Ein Host sagt: „Jack Brown hat gerade Trophäe 532 in Space Explorers gewonnen, du solltest dich auch mal an diesem Spiel versuchen“, worauf der andere Host antwortet: „Ha! Wenn du denkst, dass du die Skills hast!“.
„In bestimmten Fällen kann die Audioausgabe einen Witz auf Kosten des Spielers enthalten“, heißt es weiter. Solltest du in einem Spiel also eine nützliche Spielmechanik zu selten anwenden, kann auch das humoristisch aufgegriffen werden.
Ob und wann die Technologie zu euch nach Hause kommt, ist nicht bekannt. Wir könnten uns aber vorstellen, dass Sony dafür keine Ressourcen in der Cloud nutzen möchte, während die PS5-Hardware nicht besonders geeignet ist für aufwändige KI-Berechnungen. Daher könnte das Feature etwas werden, was die nächste Generation der Sony-Konsolen von der aktuellen unterscheidet.
via VGC, Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi
7 Kommentare
Also wenn wir irgendwann soweit sind, dass wenn ich meien PS5/6 whatever einschalte, und ich werde von der Stimme von Cloud Strif, oder Aerith begrüßt, einfach deshalb, weil ich grade in der Kiste das Spiel FF7 Remake Teil 3 drinstecken habe, ich weiß nicht wie "toll das" sein soll laut der Vorstellung solcher Marketingfutzis dafür abermillionen an Dollars zu verpassen für die Entwicklugn von sowas, was den Spieler kaum bewegen dürfte, das ist etwas das findet man anfangs ne Weile sicherlich noch toll und lustig, aber könnt einen auch ziemlich schnell nerven denke ich
Theoretisch eine interessante Idee, die sich auch mit echten Menschen nicht wirklich umsetzen lassen würde. Dennoch ist es, wie immer, bedenklich, wie man dann an diese Stimmen kommt und was das auch für zukünftige Spiele bedeuten könnte. Wenn man die Charaktere einfach via KI dort einsetzt und bereits hat, wird die Hemmschwelle, diese in den zukünftigen Spielen einfach ebenfalls zu nutzen, immer kleiner... und ich sehe schon die Ausrede "Oh das war ein Versehen, da wurde war vertauscht" oder ähnliches.
Natürlich heißt es nicht, dass es wirklich so kommen wird und Sony das Ganze missbrauchen wird. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass Firmen, die KI nutzen generell noch in der Bringschuld stehen, dass sie es eben NICHT missbrauchen. Ich glaube bisher gab es da noch eher wenig Hoffnung, weshalb das Ganze natürlich weiterhin sehr kritisch beäugt wird.
Ich denke wichtig wäre es für Sony wirklich, falls sie es verantwortungsbewusst umsetzen, den Synchronsprechern, die dafür dann hoffentlich bezahlt werden, bestenfalls anteilig, da sie ja quasi über einen langen Zeitraum immer wieder was "neues sprechen", von ihren Schweigeklauseln befreit werden, damit diese auch wirklich bestätigen können, dass sie fair bezahlt wurden.
Persönlich denke ich aber auch, dass das ganze Konzept zwar an sich ganz witzig sein könnte, jedoch auf lange Sicht wohl früher oder später nervig werden könnte. Ich würde jetzt auch nicht ständig zugequatscht werden wollen, während ich spiele^^
Weiß aber auch nicht, ob man das nicht generell eher für Online Gedöns plant. Um quasi "interaktive" Kommentatoren zu haben, wo das Ganze dann wiederum durchaus sinn machen und funktionieren könnte.
Naja mal abwarten, was daraus wird.
Ich finde es eigentlich ganz charmant. Hat ein bisschen was von den Squid Sisters aus Splatoon oder Melinda aus Animal Crossing, die Neuigkeiten ankündigen. Besser als Textwüsten im Store oder im Profil. Solange es nicht aufdringlich gestaltet wird und nur ein Bonus z.B. am Wochenende bleibt, warum nicht?
Mich würde ja interessieren wie man das rechtlich mit den Sprechern vereinbaren will. Bei Netflix gibt es ja gerade Stress mit den deutschen Sprechern hinsichtlich der Nutzung ihrer Stimmen für KI-Training.
Und hoffe, dass ich von eine KI auch bald ersetzt werden, da braucht man auch keine Kosten zutragen. KI hat Vorteile, macht nie Krank, braucht kein Urlaub, keine Versicherung etc. und besonders kein Lohn wie ein Digitales-Sklave.