Sony patentiert KI-generierte Podcasts, die von PlayStation-Helden gesprochen werden

Sony möchte offenbar näher an seinen Fans sein. Schon im Juli 2024 reichte man das Patent „LLM-Based Generative Podcasts for Gamers“ ein, welches vor wenigen Tagen das Licht der Öffentlichkeit erblickte.

„Videospiel-Plattformen sind derzeit nicht in der Lage, Spielern einzigartige und gezielte Inhalte bereitzustellen, um sie über Dinge zu informieren, die auf der Plattform passieren“, heißt es in dem Patent. „Derzeit gibt es keine geeigneten Lösungen für das vorgenannte, computerbezogene technologische Problem.“ Bald schon.

Der persönliche Podcast bereitet eure Spielgewohnheiten auf

Ziel des Patents ist es, „einen Podcast mit Neuigkeiten zu den Daten zu erzeugen, wobei der Podcast die Nachrichten mit der Stimme einer Videospielfigur präsentiert, die aus einem vom Spieler gespielten Videospiel stammt.“​ Die Idee ist wie folgt.

Regelmäßig soll ein persönlicher Podcast generiert werden, der im Homescreen per Meldung angezeigt wird.​ Dieser soll mit den Stimmen der Figuren gesprochen werden, die ihr mögt oder deren Spiel ihr gerade spielt. Möglich ist auch, dass diese einen Gast aus einem anderen Spiel zu Besuch hat – und zusammen über eure Spiele-Skills reden.

Die Daten für den Podcast sollen vor allem aus dem kommen, was die Konsole bereits sammelt: Spielsitzungen und deren Dauer, Freundeslisten, Online-Matches und kürzlich freigespielte Erfolge. Wenn ein Freund beispielsweise eine seltene Trophäe erhält, kann das auch in deinem persönlichen Podcast ein Thema werden.

Witze auf Kosten des Spielers

In einem Beispiel sieht der Spieler zwei KI-Hosts, die den Podcast präsentieren. Ein Host sagt: „Jack Brown hat gerade Trophäe 532 in Space Explorers gewonnen, du solltest dich auch mal an diesem Spiel versuchen“, worauf der andere Host antwortet: „Ha! Wenn du denkst, dass du die Skills hast!“.​

„In bestimmten Fällen kann die Audioausgabe einen Witz auf Kosten des Spielers enthalten“, heißt es weiter.​ Solltest du in einem Spiel also eine nützliche Spielmechanik zu selten anwenden, kann auch das humoristisch aufgegriffen werden.

Ob und wann die Technologie zu euch nach Hause kommt, ist nicht bekannt. Wir könnten uns aber vorstellen, dass Sony dafür keine Ressourcen in der Cloud nutzen möchte, während die PS5-Hardware nicht besonders geeignet ist für aufwändige KI-Berechnungen. Daher könnte das Feature etwas werden, was die nächste Generation der Sony-Konsolen von der aktuellen unterscheidet.

